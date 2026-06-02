Clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club podem comprar entradas do festival de setembro

A partir de hoje, clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club podem comprar as entradas do festival de setembro. A pré-venda acontece entre os dias 2 e 8 de junho, a partir do meio-dia, exclusivamente no site oficial da Ticketmaster Brasil.

A partir de hoje, clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club podem comprar as entradas do festival de setembro . A contagem regressiva começou de verdade.

A partir desta terça-feira, às 12h, os fãs que são clientes dos cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. ou membros do Rock in Rio Club já podem garantir seu lugar na Cidade do Rock, sem precisar esperar pela venda geral, marcada para o próximo dia 8 de junho, às 19h. O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com nomes como Foo Fighters, Elton John, Maroon 5, Twenty One Pilots, Calvin Harris, Stray Kids e Avenged Sevenfold entre os headliners.

A pré-venda acontece entre os dias 2 e 8 de junho, a partir do meio-dia, exclusivamente no site oficial da Ticketmaster Brasil. Não existe venda por telefone, WhatsApp, redes sociais ou qualquer outro canal. Quem chega na hora sem ter feito o dever de casa perde a vaga na fila virtual.

Para não correr esse risco, é importante verificar se o CPF está correto e atualizado no cadastro, além de ter um cartão de crédito ou PIX para realizar o pagamento. Além disso, é importante lembrar que as condições de pagamento variam conforme o cartão usado, e é importante atentar-se ao prazo de 10 minutos para concluir o pagamento, caso contrário, o ingresso volta para a plataforma e a reserva é perdida.

O Rock in Rio 2026 é 100% digital, e após a confirmação do pagamento, os ingressos ficarão disponíveis no aplicativo QUENTRO. É importante baixar o app com antecedência e cadastre-se para não ter estresse na entrada do festival





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