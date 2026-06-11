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Clientelismo Político: Governo e Congresso Aprovam Medidas Eleitoreiras sem Sustentação Fiscal

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Clientelismo Político: Governo e Congresso Aprovam Medidas Eleitoreiras sem Sustentação Fiscal
ClientelismoPolítica EleitoreiraOrçamento Público
📆6/11/2026 10:52 PM
📰JornalOGlobo
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Em ano eleitoral, governo e Congresso no Brasil praticam política clientelista, aprovando medidas que excedem o orçamento e visam beneficiar grupos específicos, comprometendo o futuro do país.

Em ano eleitoral no Brasil, a prática da política clientelista se intensifica, revelando uma profunda distorção na visão dos poderes da República. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional aprovam medidas que extrapolam os limites orçamentários, beneficiando grupos específicos com aumentos salariais e regalias, sem considerar o planejamento governamental ou as consequências fiscais.

Essa conduta compromete o futuro do país, pois prioriza interesses eleitoreiros em detrimento do bem-estar coletivo. O clientelismo, infelizmente, tornou-se uma característica recorrente nos processos políticos brasileiros, especialmente durante os períodos eleitorais, quando a disputa por votos leva a decisões irresponsáveis do ponto de vista fiscal. A ausência de um projeto de governo claro agrava esse cenário.

O partido vencedor das eleições deveria ter prioridade para estabelecer diretrizes e projetos nacionais, e o Congresso deveria atuar dentro dessas propostas, buscando alinhamento. No entanto, o que se observa é um vácuo de planejamento, onde ambos os poderes se aproveitam do momento eleitoral para aprovar medidas insustentáveis.

Por exemplo, aumentos salariais para categorias específicas, concessão de benefícios e criação de cargos são aprovados sem a devida contrapartida orçamentária, gerando déficits que comprometem investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Essa prática revela uma visão de curto prazo, onde a busca por apoio político imediato sobrepõe-se à responsabilidade fiscal e ao desenvolvimento sustentável do país. As consequências desse comportamento são graves.

O endividamento público cresce, a inflação pode ser pressionada, e a confiança dos investidores se deteriora. Além disso, a população mais vulnerável acaba sofrendo com cortes futuros em serviços públicos ou aumento de impostos para cobrir os rombos. A política clientelista não é exclusiva de um partido ou governo; ela se manifesta em diferentes esferas e períodos, mas se torna mais evidente em anos eleitorais.

Para reverter esse quadro, é necessário um compromisso sério com o planejamento de longo prazo, a transparência nas contas públicas e a punição de práticas que violem a lei de responsabilidade fiscal. A sociedade civil deve pressionar por uma atuação mais ética e responsável dos representantes políticos, para que o futuro do Brasil não seja constantemente sacrificado em nome de interesses imediatistas

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