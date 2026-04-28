Cleitinho Azevedo lidera com folga as intenções de voto para o governo de Minas Gerais

Pesquisa Genial/Quaest aponta vantagem de mais de 20 pontos percentuais do senador sobre seus possíveis concorrentes em cenários de segundo turno.

O cenário político em Minas Gerais se delineia com uma clara liderança do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) nas intenções de voto para o governo estadual, conforme revelado pela pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28).

A pesquisa, realizada com 1.482 entrevistas em 69 municípios mineiros entre os dias 22 e 26 de abril, demonstra um favoritismo consistente do senador, que mantém a preferência do eleitorado há um ano. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%, reforçando a robustez dos dados apresentados.

Cleitinho Azevedo apresenta uma vantagem significativa sobre seus potenciais concorrentes, superando-os em diversos cenários, tanto aqueles que envolvem candidatos de esquerda e progressistas, quanto os de centro e direita, incluindo aqueles com perfis conservadores semelhantes ao seu. Essa liderança consolidada sugere uma forte conexão do senador com as demandas e expectativas do eleitor mineiro, o que se traduz em um apoio expressivo nas pesquisas eleitorais.

A pesquisa da Genial/Quaest explora diferentes cenários de primeiro turno, considerando a possível ausência ou presença de determinados candidatos, a fim de avaliar a dinâmica eleitoral e as possíveis disputas para o segundo turno. Nos três cenários de primeiro turno analisados, Cleitinho Azevedo consistentemente obtém mais de 30% das intenções de voto, variando entre 30% e 37%. Essa performance o coloca em uma posição de destaque, indicando uma alta probabilidade de participação no segundo turno.

A disputa pela vaga no segundo turno ao lado de Cleitinho Azevedo se concentra principalmente entre o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), que registra entre 14% e 16% das intenções de voto em dois cenários, e o senador Rodrigo Pacheco (PSB), que alcança 8% e 11%. A ausência de Cleitinho Azevedo na disputa, simulada em um quarto cenário, altera significativamente a dinâmica do primeiro turno, elevando Kalil e Pacheco à condição de principais contendores, com 18% e 12% das intenções de voto, respectivamente.

O atual governador, Mateus Simões (PSD), sucessor de Romeu Zema (Novo), apresenta índices de aprovação modestos, variando entre 3% e 5%. Essa situação é notável, considerando a boa popularidade da gestão Zema, que conta com a aprovação de 52% dos eleitores. A pesquisa também revela que 49% dos eleitores mineiros não acreditam que Zema mereça indicar um sucessor, enquanto 42% defendem o direito do governador de influenciar a escolha do próximo líder estadual.

A pesquisa demonstra que a popularidade do governador atual não se traduz em apoio ao seu sucessor, o que pode indicar um desejo de mudança por parte do eleitorado. O senador Cleitinho Azevedo se destaca ainda mais nos cenários de segundo turno, ampliando sua vantagem sobre os possíveis adversários, chegando a apresentar uma liderança de pelo menos 20 pontos percentuais em relação a qualquer um deles.

Em um cenário sem Cleitinho Azevedo e Alexandre Kalil, Rodrigo Pacheco assume a liderança, alcançando 30% das intenções de voto contra 17% de Mateus Simões. Por outro lado, na ausência de Cleitinho Azevedo e Rodrigo Pacheco, Mateus Simões se consolida como líder, obtendo 28% das intenções de voto contra 18% de Alexandre Kalil.

A pesquisa também aborda a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal em Minas Gerais, revelando uma liderança numérica de Marília Campos (PT), ex-prefeita de Contagem e principal liderança petista no estado. Nos três cenários simulados, Marília Campos varia entre 17% e 19% das intenções de voto.

Na vice-liderança, destacam-se o deputado federal Aécio Neves (PSDB), com 11% do eleitorado a seu favor, e o senador Carlos Viana (PSD), presidente da CPMI do INSS e candidato à reeleição, que registra entre 10% e 15% das intenções de voto. Em um cenário sem Aécio Neves, que ainda não confirmou sua candidatura à Câmara Alta do Congresso Nacional, Carlos Viana empata tecnicamente com Marília Campos, demonstrando a competitividade da disputa pelo Senado em Minas Gerais.

A pesquisa da Genial/Quaest oferece um panorama detalhado do cenário eleitoral mineiro, revelando as tendências e os principais atores que moldarão as eleições deste ano





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