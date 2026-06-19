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Claus será árbitro na partida entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026

Esportes News

Claus será árbitro na partida entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026
ClausCopa Do Mundo De 2026Brasil
📆6/19/2026 2:23 AM
📰exame
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O árbitro brasileiro Claus será um dos responsáveis pela partida entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026. Ele estará acompanhado por uma equipe majoritariamente brasileira.

O árbitro brasileiro, Claus , será um dos responsáveis pela partida entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026. Ele estará acompanhado por uma equipe majoritariamente brasileira, incluindo Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel , que já trabalharam no torneio.

A partida será disputada no domingo, 21, às 13h, de Brasília, em Atlanta. Claus terá como assistentes o colombiano Andrés Rojas e Alexander Guzman, que atuará como assistente reserva. A equipe comandada por José Roberto Guimarães manteve a invencibilidade em uma partida disputada no tie-break na Turquia e se prepara para o próximo desafio na Liga das Nações. A Arena de Vancouver receberá nesta quinta-feira, 18, o segundo jogo da seleção canadense no Mundial e será palco de sete partidas.

O técnico Ancelotti fará mudanças no Brasil para o jogo contra Haiti e falou sobre Endrick, dizendo que 'é paciente'. O catarinense Wilton Pereira Sampaio ganhou espaço no cenário internacional nos últimos anos após atuações em competições da Conmebol e da Fifa

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exame /  🏆 18. in BR

Claus Copa Do Mundo De 2026 Brasil Haiti Wilton Pereira Sampaio Ramon Abatti Abel Liga Das Nações Arena De Vancouver Ancelotti Endrick

 

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