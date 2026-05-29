Classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA pode aprofundar polarização e gerar danos econômicos ao Brasil, alerta ex‑secretário Sarrubbo

Mario Luiz Sarrubbo argumenta que a decisão americana de rotular facções brasileiras como terroristas tem motivação política, aumenta a polarização no debate de segurança pública e pode comprometer a imagem e a economia do Brasil, exigindo resposta diplomática e estratégia técnica.

Mario Luiz Sarrubbo, ex‑secretário nacional de Segurança Pública , comentou no programa Ponto de Vista a decisão do governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Segundo o entrevistado, a medida tem motivação política mais do que técnica, e pode aprofundar a polarização no debate sobre segurança pública no Brasil. Ele ressaltou que a classificação não se baseia em critérios operacionais de combate ao crime organizado, mas sim em interesses eleitorais e ideológicos que beneficiam grupos políticos específicos.

Para Sarrubbo, a iniciativa americana representa um gesto populista que pode comprometer a cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos, além de gerar desgaste na imagem do país perante a comunidade internacional. O ex‑secretário apontou ainda que o projeto de lei contra facções, elaborado pelo governo federal, contou com a participação de forças policiais, magistrados e representantes da sociedade civil, buscando um equilíbrio técnico no enfrentamento ao crime organizado.

Ele criticou versões do texto que passaram pelo Congresso Nacional propondo um enquadramento amplo de terrorismo, argumentando que a solução para a violência estruturada exige integração entre as forças de segurança, inteligência e cooperação internacional, e não o endurecimento simbólico da legislação. Sarrubbo enfatizou que o debate sobre segurança pública deve ser tratado como política de Estado, e não como instrumento de disputa eleitoral, alertando que a falta de uma abordagem consistente tem causado erros há décadas.

Em relação aos possíveis impactos econômicos, Sarrubbo alertou que a classificação do PCC e do CV como terroristas pode resultar em danos significativos à economia brasileira. Ele citou a possibilidade de deterioração do rating internacional do país, aumento do risco de investimentos estrangeiros e dificuldades para empresários em negociações internacionais.

O ex‑secretário sugeriu que o setor empresarial exerça pressão para que o governo busque uma solução diplomática que minimize os efeitos da decisão americana, ressaltando que prejuízos institucionais e financeiros podem recair sobre toda a sociedade. Além disso, Sarrubbo comentou que o Itamaraty já iniciou uma análise comparativa com outros países que passaram por classificações semelhantes, visando compreender as consequências e buscar estratégias mitigadoras.

Por fim, ele concluiu que, independentemente de quem tenha incentivado a medida nos EUA, o Brasil agora terá que arcar com os custos políticos e econômicos decorrentes dessa postura, reforçando a necessidade de um debate amplo e técnico sobre segurança pública





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