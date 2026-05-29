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Classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA preocupa Brasil

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Classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA preocupa Brasil
PCCComando VermelhoTerrorismo
📆5/29/2026 7:00 AM
📰CNNBrasil
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A decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando do Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pode trazer implicações para a soberania brasileira e dificultar a cooperação internacional, segundo o promotor Lincoln Gakiya.

A recente decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando do Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas gerou preocupações entre autoridades brasileiras quanto a possíveis implicações para a soberania nacional e para os mecanismos de cooperação internacional já estabelecidos.

De acordo com o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo, essa classificação pode alterar significativamente a forma como o combate a essas facções é conduzido, transferindo a responsabilidade de órgãos policiais para agências de defesa e inteligência dos EUA. Gakiya, que integra o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e é um dos principais especialistas no PCC, afirmou que a medida pode burocratizar o intercâmbio de informações entre as polícias brasileiras e americanas.

Com a designação dos EUA, o Departamento de Estado americano passa a tratar o tema como uma questão de defesa nacional, em vez de um assunto prioritariamente policial. Isso significa que o combate ao crime organizado transnacional sairá da esfera do FBI e da DEA para ser assumido pela CIA e pelos militares americanos.

Na prática, a troca de informações diretas que atualmente ocorre entre a Polícia Federal brasileira e as polícias americanas, ou entre os Ministérios Públicos e as forças policiais, pode ser dificultada. As informações passariam a ser classificadas como confidenciais ou secretas, perdendo a agilidade e a facilidade que caracterizam os acordos de cooperação atuais. Gakiya alertou que isso pode atrasar investigações e operações conjuntas contra as facções, que têm ramificações internacionais.

Além disso, a classificação como terrorista pode ter impactos na esfera financeira, permitindo que os EUA congelem ativos e imponham sanções a indivíduos e empresas ligadas ao PCC e ao CV. No entanto, especialistas brasileiros apontam que a medida também pode gerar atritos diplomáticos, uma vez que o Brasil historicamente defende a não interferência externa em suas políticas de segurança interna.

O governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente, mas há expectativa de que o tema seja discutido em reuniões bilaterais. Gakiya, que vive sob forte esquema de segurança após ser alvo de planos de assassinato atribuídos ao PCC, ressaltou que a decisão americana não deve comprometer a atuação das forças de segurança brasileiras, mas é necessário repensar os mecanismos de cooperação para evitar prejuízos no combate ao crime organizado.

A medida americana também levanta debates sobre a definição de terrorismo e sua aplicação a grupos criminosos como o PCC e o CV, que atuam principalmente no tráfico de drogas e em outros crimes, mas não têm uma agenda política ou ideológica clara. Para o promotor, a classificação pode ser um instrumento útil para pressionar as facções, mas é preciso cautela para que não haja sobreposição de jurisdições ou violação da soberania brasileira.

O caso segue em análise pelas autoridades brasileiras, que buscam equilibrar a necessidade de cooperação internacional com a preservação de sua autonomia decisória no combate ao crime organizado

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PCC Comando Vermelho Terrorismo Cooperação Internacional Soberania

 

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