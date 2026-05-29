Classificação do PCC e CV como terroristas: como a decisão dos EUA pode mudar o rumo das eleições brasileiras

A rotulagem dos grupos criminosos PCC e Comando Vermelho como terroristas pelos Estados Unidos gera novo campo de batalha político entre Lula e Flávio Bolsonaro, preparando o terreno para uma disputa acirrada sobre segurança pública e soberania nas eleições de outubro.

A classificação dos grupos criminosos Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos trouxe à tona um novo cenário de disputa política no Brasil, com repercussões que podem influenciar decisivamente o pleito presidencial de outubro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex‑presidente Jair Bolsonaro e principal concorrente no segundo turno, se encontram em lados opostos dessa controvérsia. Enquanto Lula tenta dissociar seu governo de pressões externas e enfatiza a soberania nacional, Flávio usa a medida americana como bandeira para reforçar seu discurso de segurança pública, apontando para a suposta fraqueza do atual presidente em lidar com o crime organizado.

A decisão de Trump, que tem gerado amplo debate nos corredores do Congresso americano, foi recebida com surpresa por analistas políticos brasileiros, que enxergam nela um possível intento de influenciar o resultado das eleições brasileiras em favor de candidatos alinhados ao discurso conservador. Especialistas de universidades renomadas ofereceram interpretações distintas sobre os efeitos eleitorais da classificação terrorista.

Vinícius Vieira, professor de relações internacionais da Fundação Getulio Vargas, acredita que a medida pode impulsionar o campo bolsonarista, principalmente entre eleitores conservadores que valorizam uma postura mais rígida contra o crime. Para ele, Flávio Bolsonaro pode capitalizar essa conjuntura, apresentando‑se como o candidato que recebeu apoio direto dos Estados Unidos e que, portanto, tem condições de enfrentar as facções de maneira mais eficaz.

Por outro lado, Cristina Pecequilo, da Universidade Federal de São Paulo, alerta que a segurança pública já é um tema historicamente explorado pela direita, e a novidade consiste em transformar a questão em um símbolo de intervenção estrangeira. Ela sustenta que o debate pode se acirrar, mas não se limitará a Flávio; outros nomes do conservadorismo, como ex‑governadores e líderes regionais, também podem se valer da narrativa para atacar o governo de Lula.

Priscila Caneparo, professora da Universidade Federal do Paraná, acrescenta que a classificação poderia ser vista como um indicativo da influência americana nos processos eleitorais internos, suscitando preocupações sobre soberania e interferência externa. Do lado do governo federal, fontes próximas ao Palácio do Planalto afirmam que a resposta oficial à decisão americana será cuidadosamente calibrada para evitar um desgaste adicional nas pesquisas de intenção de voto.

A expectativa é que o discurso do presidente Lula reafirme o combate às facções criminosas com base em iniciativas nacionais, ao mesmo tempo em que reforce a disposição do Brasil em cooperar com parceiros internacionais no combate ao tráfico e ao terrorismo. Contudo, há temores de que bancos e empresas brasileiras possam enfrentar sanções caso sejam identificados vínculos, ainda que involuntários, com os grupos rotulados como terroristas.

O ministro das Relações Exteriores deve estar entre os principais responsáveis por articular a posição do país, que pretende equilibrar a necessidade de segurança com a defesa da autonomia nacional. Enquanto isso, pesquisas de opinião indicam uma leve queda nas avaliações de Flávio Bolsonaro após revelações de escândalos envolvendo seu nome, o que sugeriria que a vitória política que ele buscava com o encontro em Washington ainda não se consolidou.

O clima de incerteza permanece, e analistas como Dawisson Belém Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, ressaltam que ainda é prematuro prever como o eleitorado interpretará a controvérsia, podendo o tema servir tanto como arma para Flávio quanto como ponto de ataque para Lula, que tem habilidade em transformar acusações externas em argumentos de defesa da soberania brasileira





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