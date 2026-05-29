Classificação de PCC e CV como terroristas pode atingir bancos e Pix, e governo avalia dar suporte às empresas

A classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA preocupa o Brasil, podendo impactar o setor financeiro e o Pix. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, alerta para possíveis sanções que afetariam bancos e fintechs.

A classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA preocupa o Brasil, podendo impactar o setor financeiro e o Pix . O ministro da Fazenda, Dario Durigan, alerta para possíveis sanções que afetariam bancos e fintechs.

O governo se prepara para proteger empresas, reiterando compromisso contra o crime organizado e buscando diálogo com os EUA. A medida acendeu alertas sobre soberania e riscos econômicos, com reforço em compliance por empresas brasileiras. O governo brasileiro pretende dialogar com agências de rating para esclarecer a robustez de suas instituições e evitar que avaliações de risco sejam contaminadas por questões políticas.

O ministro citou precedentes no México e na Colômbia, onde o Departamento de Justiça dos EUA interveio em instituições financeiras sob alegação de transferências de facções, chegando à liquidação de algumas delas. Essa situação serve como um alerta para o Brasil, que busca proteger sua soberania e infraestrutura crítica, como o Pix, de ataques com motivação política.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo dará suporte a empresas e setores, como ocorreu no tarifaço imposto pela administração Trump no ano passado. A atuação diplomática do Brasil naquele episódio, segundo o chefe da Fazenda, será o modelo a ser seguido nessa nova crise diplomática.

O ministro reforçou que o compromisso do país é combater o crime organizado de maneira muito rigorosa e que o presidente - E, de fato, essas facções incomodam, elas geram terror para as comunidades brasileiras onde elas estão e atuam. Então é fundamental que a gente deixe muito claro o compromisso do governo, um compromisso que deve ser do país





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