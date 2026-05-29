A inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas dos EUA pode ter consequências práticas, como a perda de recursos financeiros e a dificuldade de operar no exterior. Especialistas explicam que a classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA pode abrir espaço para ação da CIA no Brasil.

Classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA abre espaço para ação da CIA no Brasil , diz promotor que há 20 anos combate facção paulista.

A inclusão dessas facções na lista de organizações terroristas dos EUA pode ter consequências práticas, como a perda de recursos financeiros e a dificuldade de operar no exterior. Especialistas explicam que a classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA pode abrir espaço para ação da CIA no Brasil. A lista de organizações terroristas dos EUA é conhecida como FTO (Foreign Terrorist Organizations) e foi criada em 1996.

A legislação norte-americana define as organizações como aqueles que representam algum risco à segurança do país. A medida vem sendo adotada pelo governo dos EUA sob o argumento de que o tráfico de drogas impulsionado por essas organizações representa risco à segurança nacional. A lista atualmente contém 94 organizações consideradas terroristas pelos EUA, incluindo facções venezuelanas e mexicanas.

A inclusão do PCC e do CV pode aumentar a cooperação entre os EUA e o Brasil no combate ao tráfico de drogas. No entanto, especialistas alertam que a classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA pode ter consequências negativas, como a perda de recursos financeiros e a dificuldade de operar no exterior.

A medida também pode afetar a relação entre os EUA e o Brasil, especialmente se a classificação for vista como uma intervenção nos assuntos internos do Brasil. A inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas dos EUA pode ser vista como uma forma de pressionar o governo brasileiro a adotar medidas mais rigorosas contra o tráfico de drogas.

A medida também pode ser vista como uma forma de fortalecer a cooperação entre os EUA e o Brasil no combate ao tráfico de drogas. A inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas dos EUA pode ter consequências práticas, como a perda de recursos financeiros e a dificuldade de operar no exterior.

A medida também pode afetar a relação entre os EUA e o Brasil, especialmente se a classificação for vista como uma intervenção nos assuntos internos do Brasil. A inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas dos EUA pode ser vista como uma forma de pressionar o governo brasileiro a adotar medidas mais rigorosas contra o tráfico de drogas.

A medida também pode ser vista como uma forma de fortalecer a cooperação entre os EUA e o Brasil no combate ao tráfico de drogas





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