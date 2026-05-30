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Classificação de facções como terroristas pelos EUA reacende debate eleitoral no Brasil

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Classificação de facções como terroristas pelos EUA reacende debate eleitoral no Brasil
PCCComando VermelhoEleições
📆5/30/2026 7:11 AM
📰CNNBrasil
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A decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas tem potencial para reconfigurar o debate eleitoral brasileiro, colocando segurança pública e soberania nacional no centro das discussões. Especialistas analisam os impactos políticos e as estratégias dos candidatos.

A decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais tem gerado intensos debates no cenário político brasileiro.

Especialistas apontam que a medida pode reconfigurar o eixo central das discussões eleitorais, deslocando o foco para a segurança pública e a soberania nacional. De acordo com uma pós-doutora em Direito Internacional e docente da Washington & Lincoln University, o impacto eleitoral mais imediato será a realocação do debate político para a área de segurança, área na qual a oposição, principalmente ligada ao bolsonarismo, já vinha construindo uma narrativa de combate ao crime organizado.

Para ela, a oposição argumentará que o debate foi internacionalizado e que o combate às facções será um objeto central de sua política, enquanto o governo Lula tentará defender a soberania nacional contra a interferência estrangeira. Nesse contexto, figuras como Flávio Bolsonaro podem se beneficiar politicamente. A mensagem que ele pretende transmitir é de que buscou ajuda do governo dos Estados Unidos porque o governo brasileiro não está agindo contra o crime.

Essa posição ecoa entre setores da população que já defendiam a classificação de organizações criminosas como grupos terroristas. Uma pesquisa realizada no início deste ano, após a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, mostrou que há apoio popular para essa classificação, mas também resistência a qualquer sinal de intervenção estrangeira. Segundo um professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, a política indicará qual dessas narrativas será mais eficaz daqui para frente.

Ele observa que a decisão dos EUA reforça uma polarização que já vinha sendo construída desde o chamado 'tarifaço' anunciado anteriormente por Trump contra o Brasil. Dois argumentos entrarão em choque: de um lado, a defesa do Brasil contra os interesses dos EUA, discurso adotado por Lula; de outro, a visão dos Estados Unidos de que 'bandido bom é bandido morto', defendida pela oposição.

Para o professor, isso tende a reforçar visões já cristalizadas e consolidar as bases eleitorais, dificilmente mudando intenções de voto. Além de colocar soberania e segurança no centro do debate eleitoral, a medida dos EUA cria uma oportunidade política para a oposição mudar o foco de temas negativos, como as crises econômica e política.

O principal desafio do presidente Lula será impedir que a discussão se reduza a uma narrativa de que o bolsonarismo combate o crime enquanto o governo federal se limita a criticar a interferência internacional. Um pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV aponta que os brasileiros têm uma tradição de aprovar medidas duras contra o crime organizado, o que extrapola a bolha da direita e atinge indecisos, eleitores de esquerda e a comunidade em geral.

Mesmo que esse tema dificilmente defina a disputa presidencial e ainda seja prematuro prever para qual lado os indecisos migrarão, o pesquisador observa que o tema tem relevância nacional e potencial eleitoral. Ele avalia que há um movimento de perda e ganho acontecendo simultaneamente, e que a disputa renderá algum dividendo eleitoral, com casos de migração de voto

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