Classico entre Slavia Praga e Sparta Praga é abandonado após invasão de torcedores

O clássico entre Slavia Praga e Sparta Praga foi abandonado após a invasão de torcedores da equipe da casa nos minutos finais, quando o Slavia vencia por 3 a 2 no Fortuna Stadium e estava a segundos de conquistar o título da Liga Tcheca.

O clássico entre Slavia Praga e Sparta Praga foi abandonado neste sábado (9) depois que centenas de torcedores da equipe da casa invadiram o gramado nos minutos finais, quando o Slavia vencia por 3 a 2 no Fortuna Stadium e estava a segundos de conquistar o título da Liga Tcheca .

Torcedores do Slavia romperam as barreiras de segurança durante os acréscimos e invadiram o campo, alguns carregando sinalizadores acesos e correndo em direção ao setor visitante. Artefatos pirotécnicos foram lançados nas arquibancadas enquanto jogadores de ambas as equipes tentavam deixar o gramado. *Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza* Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt — Michał (@majkeI1999) May 9, 2026 A polícia tcheca interveio para restaurar a ordem e informou que abriu processos criminais por suspeita de tumulto.

As autoridades confirmaram que o goleiro do Sparta, Jakub Surovcik, esteve entre os alvos dos torcedores da casa e foi atingido por um sinalizador.

‘Alguém correr até mim e me ameaçar diretamente durante a partida, acompanhado de uma agressão, é absolutamente inaceitável, e vou levar isso às vias legais’, disse Surovcik em comunicado nas redes sociais. O árbitro posteriormente encerrou a partida, sem que a mesma houvesse terminado. A imprensa tcheca informou que os jogadores do Sparta temeram por sua segurança e deixaram o estádio pouco depois em um ônibus da equipe sob escolta policial.

O presidente do Slavia, Jaroslav Tvrdik, apoiou a decisão do juiz.

‘O adversário relatou um ataque a um ou dois jogadores. Acho legítimo que a partida tenha sido encerrada’, afirmou Tvrdik, chamando o incidente de ‘uma vergonha’





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