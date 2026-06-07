Claro registra pane generalizada em serviços de internet e telefonia; clientes reclamam no Brasil

Uma grande instabilidade afetou os serviços da operadora Claro em diversas regiões do Brasil. O pico de reclamações foi monitorado pelo Downdetector, com 72% dos problemas relacionados à internet móvel. A empresa não se pronunciou até o fechamento da matéria.

Clientes da operadora de telecomunicações Claro experimentaram uma onda de instabilidade em seus serviços nesta sexta-feira, 5, com picos de reclamações registrados durante a tarde.

De acordo com dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o momento de maior volume de notificações de problemas ocorreu por volta das 17h, horário de Brasília, com 572 queixas registradas simultaneamente. A maioria esmagadora dos relatos, 72% do total, estava diretamente associada a problemas na internet móvel, afetando a navegação em smartphones e a conectividade em movimento.

As reclamações sobre internet fixa, ou seja, a banda larga residencial, representaram 18% do montante, enquanto 6% dos usuários mencionaram falhas no sinal de telefonia móvel tradicional, indicando uma pane generalizada que atingiu diferentes camadas da oferta da empresa





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