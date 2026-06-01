Clareamento de Nuvens: Técnica Experimental Busca Refletir mais Radiação Solar para Amenizar Aquecimento Global

Pesquisas investigam método de geoengenharia que dispersa partículas de sal no mar para aumentar reflexão de nuvens, mas alertam para riscos e para necessidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa.

O avanço das mudanças climáticas tem motivado a busca por soluções inovadoras que possam, ainda que temporariamente, reduzir o aquecimento global. Uma dessas alternativas em investigação é o clareamento de nuvens , técnica que se insere no campo da geoengenharia climática e que propõe aumentar a refletividade das nuvens através da dispersão de partículas de sal marinho na atmosfera.

A hipótese central é que essas partículas atuam como núcleos de condensação adicionais, levando à formação de nuvens com maior número de gotículas menores. Essas nuvens, por serem mais eficientes em refletir a radiação solar de volta ao espaço, poderiam resultar em um resfriamento local ou regional. Pesquisas na Universidade de Manchester, entre outras instituições, têm se dedicado a entender os detalhes desse processo, conhecido tecnicamente como Marine Cloud Brightening (MCB).

A ideia é que, em áreas particularmente vulneráveis, como a Grande Barreira de Corais, essa intervenção possa oferecer um alívio temporário, ganhando tempo para que as reduções necessárias nas emissões de gases de efeito estufa aconteçam. No entanto, a comunidade científica enfatiza que a tecnologia está em fase experimental e não substitui, de forma alguma, a urgência na decarbonização da economia global. Os experimentos atuais buscam replicar as condições atmosféricas em laboratório.

Uma instalação de última geração, com uma câmara de simulação de aço inoxidável com altura equivalente a um prédio de três andares, permite observar como partículas de água do se alteram o brilho das nuvens. Uma variável crítica sob investigação é o tamanho ideal das partículas de sal. Partículas muito grandes podem absorver muita umidade e impedir a formação de gotículas pequenas, enquanto partículas muito pequenas podem não ter efeito significativo.

O professor Hugh Coe, líder da pesquisa, relatou que os resultados iniciais são promissores, indicando viabilidade técnica. Ainda assim, ele e outros colegas ressaltam a imensa complexidade do sistema climático e a necessidade de compreender melhor os possíveis efeitos colaterais, como alterações nos padrões de vento, correntes oceânicas e regimes de chuva.

A partir da validação em laboratório e de simulações computacionais avançadas, os cientistas estimam que testes em campo aberto poderiam começar, no cenário mais otimista, a partir de 2028. Apesar do potencial teórico, o clareamento de nuvens é cercado por grandes incertezas e debates éticos. Modelos climáticos sugerem que a técnica poderia ter efeitos adversos em regiões distantes do local de aplicação.

Simulações indicam, por exemplo, possíveis mudanças nas correntes do Atlântico e aumento de temperatura com redução de precipitação em algumas áreas. Esses riscos de deslocamento de impactos climáticos levantam questões sobre a governança de tais tecnologias.

Além disso, existe o conceito de "risco moral": a possibilidade de que a expectation de uma solução técnica futura diminua a pressão política e pública por cortes imediatos e robustos nas emissões. Por essa razão, a maioria dos pesquisadores defende que qualquer experimento em campo seja precedido por regras rígidas, avaliações de impacto ambiental independentes e ampla participação pública.

Em suma, enquanto a ciência explora os limites do possível, a sociedade precisa decidir até que ponto vale a pena correr os riscos associados a intervenções de escala planetária, sem perder de vista que a mitigação das mudanças climáticas permanece essencialmente ancorada na redução das emissões de gases de efeito estufa





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