Clara Nunes e a Eterna Homenagem à Ancestralidade Africana em 'Mãe África'

A canção 'Mãe África', interpretada por Clara Nunes em 1982, é uma poderosa homenagem à herança africana no Brasil. Composta por Sivuca e Paulo César Pinheiro, a música é uma oração cantada que celebra a memória viva dos ancestrais, destacando símbolos sagrados como o bastão de Xangô e o caxangá de Oxalá. A voz de Clara Nunes transforma a obra em um abraço espiritual, reafirmando a identidade e o orgulho das raízes africanas presentes na cultura brasileira.

Em 1982, Clara Nunes eternizou uma das mais belas homenagens à ancestralidade africana gravadas na música brasileira. A canção Mãe África , composta por Sivuca e Paulo César Pinheiro, fez parte do álbum Nação, lançado pela EMI-Odeon, e marcado como o último disco lançado pela cantora.

Mãe África é uma autêntica àdúrà tí a kọrin, uma oração cantada. É memória viva. É um chamado para que o Brasil nunca esqueça quem ajudou a construir sua alma, sua cultura, sua fé e sua força. Na voz de Clara, cada verso ganha verdade, respeito e emoção.

Ela não apenas interpreta a canção. Parece conversar com os ancestrais através do canto. Quando Clara canta que mãe preta me ensinou tudo, aqui nós que construiu, ela devolve dignidade a uma história muitas vezes silenciada. Sua voz firme e doce transforma a música em um abraço espiritual que atravessa gerações e desperta orgulho das raízes africanas presentes em cada canto do nosso país.

A composição ainda carrega símbolos sagrados poderosos. O bastão de Xangô, seu Oṣé Mímọ́, o grande machado sagrado de duas lâminas, representa autoridade, justiça, equilíbrio, e também o poder de cortar o mal e manter a ordem através da sabedoria. E quando a canção cita o caxangá de Oxalá, a poesia ganha um brilho ainda mais profundo.

Na beleza musical criada por Sivuca e Paulo César Pinheiro, o termo surge como um símbolo sagrado ligado ao mistério da criação, como a bolsa simbólica carregada por Oxalá para moldar o mundo e espalhar a vida. Independentemente das diferentes interpretações linguísticas da palavra, a força poética da obra permanece intacta, conduzindo o ouvinte para um lugar de respeito, ancestralidade e encantamento. Mãe África continua atual porque fala de identidade, pertencimento e gratidão.

Clara Nunes cantou África com a alma aberta, sem medo de exaltar a herança negra que pulsa no coração do Brasil. Talvez seja exatamente por isso que sua voz continue tão viva, tão necessária e tão emocionante até hoje. Quem ouve Mãe África não escuta apenas uma música. Escuta um chamado para lembrar de onde viemos e compreender que um povo sem memória perde a conexão com a própria essência.

Preta Bá foi que amamentou Fio, tu tem sangue Nagô Oiê, pra Moçambique-Congo, África E o caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a bênção de Mãe África Oiê, pra toda a nação Bantu África Filho Brasil pede a bênção Mãe África Oiê, pros meus irmãos de Angola, África Oiê, do tempo do Quilombo, África Pelo bastão de Xangô E o caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a bênção de Mãe África Ẹnití bọ̀wọ̀ fún àwọn ésà rárá kaṣẹ̀ láìsí ìtọ́sọ́nà. Quem reverencia os ancestrais, não caminha sem direção





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