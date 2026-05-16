Cláudio Castro se defende da operação da PF e fala sobre acordo de pagamento com a Refit

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro se defendeu das investigações da PF (Polícia Federal) em ação contra ele alegando "há algo muito estranho" no caso. Castro salientou que o único estado a conseguir cobrar dívidas da empresa Refit, alvo da operação, é o Rio de Janeiro e negou ter sancionado uma lei complementar em 2025 para beneficiar a empresa. "Continuo acreditando na justiça do meu país hoje e sempre", finalizou o ex-governador.

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , se defendeu sobre as investigações da PF (Polícia Federal) em ação contra ele, alegando "há algo muito estranho" no caso.

Castro salientou que o único estado a conseguir cobrar dívidas da empresa Refit, alvo da operação, é o Rio de Janeiro.

"Só foi possível graças a um grande esforço nosso para cobrar essa dívida", disse. Quanto ao acordo de pagamento com a empresa, Castro negou ter sancionado uma lei complementar em 2025 para beneficiar a Refit, afirmando que a medida foi baseada em recomendação do Confaz e que a empresa já possuía acordo de pagamento com o estado antes da criação da medida em investigação.

Castro afirmou ainda que fez parte de um evento nos Estados Unidos, em um evento promovido pela revista Veja, com a presença de autoridades, incluindo o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso. Veja o texto completo na fonte





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PF Operação Sem Refino Refit Ricardo Magro Acordo De Pagamento Cláudio Castro Ex-Governador Do Rio De Janeiro Recife Nos Estados Unidos Veja Revista STF Conselho Nacional De Política Fiscal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cláudio Castro, ex-governador do RJ, e dono da Refit são alvos de operação da PFO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Saiba quem são os 14 alvos da operação contra Claudio Castro e Refit | BlogsLista vai de ex-secretário de Fazenda a integrantes das polícias Civil e Federal

Read more »

Medidas de Cláudio Castro favoreceram esquema fraudulento da Refit, aponta Polícia Federal | Rio de JaneiroEx-governador foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (15)

Read more »

Cláudio Castro blindou Refit e favoreceu Ricardo Magro, diz PFCláudio Castro e a Refit são alvos da Operação Sem Refino contra fraudes bilionárias, lavagem de dinheiro e corrupção no setor de combustíveis fluminense.

Read more »