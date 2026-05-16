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Cláudio Castro se defende da operação da PF e fala sobre acordo de pagamento com a Refit

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Cláudio Castro se defende da operação da PF e fala sobre acordo de pagamento com a Refit
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📆5/16/2026 5:11 AM
📰CNNBrasil
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O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro se defendeu das investigações da PF (Polícia Federal) em ação contra ele alegando "há algo muito estranho" no caso. Castro salientou que o único estado a conseguir cobrar dívidas da empresa Refit, alvo da operação, é o Rio de Janeiro e negou ter sancionado uma lei complementar em 2025 para beneficiar a empresa. "Continuo acreditando na justiça do meu país hoje e sempre", finalizou o ex-governador.

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , se defendeu sobre as investigações da PF (Polícia Federal) em ação contra ele, alegando "há algo muito estranho" no caso.

Castro salientou que o único estado a conseguir cobrar dívidas da empresa Refit, alvo da operação, é o Rio de Janeiro.

"Só foi possível graças a um grande esforço nosso para cobrar essa dívida", disse. Quanto ao acordo de pagamento com a empresa, Castro negou ter sancionado uma lei complementar em 2025 para beneficiar a Refit, afirmando que a medida foi baseada em recomendação do Confaz e que a empresa já possuía acordo de pagamento com o estado antes da criação da medida em investigação.

Castro afirmou ainda que fez parte de um evento nos Estados Unidos, em um evento promovido pela revista Veja, com a presença de autoridades, incluindo o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso. Veja o texto completo na fonte

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