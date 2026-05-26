Cláudio Castro enfrenta múltiplas investigações e risco de perda de influência política no Rio de Janeiro

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está sob investigação da Polícia Federal por suposto abuso de poder e captação ilícita de recursos. Operações recentes revelam transferências suspeitas que podem comprometer sua candidatura e a estratégia do PL no estado.

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL‑RJ), tem sido alvo de intensas investigações judiciais que ameaçam seu futuro político e o das alianças que lidera.

Nos primeiros meses de 2024, diversas decisões em diferentes instâncias da Justiça brasileira convergiram para colocar o dirigente sob crescente pressão. A acusação central gira em torno de abuso de poder político e econômico para viabilizar condutas proibidas e captar recursos ilícitos durante as eleições de 2022.

A narrativa de que o antigo chefe do Executivo fluminense teria usado a máquina pública para favorecer um conglomerado empresarial de longa data, conhecido como Refit, ganhou força após uma operação da Polícia Federal no dia 15 de maio. Essa ação suspeitou que o governo estadual, sob sua direção, teria concentrado esforços administrativos e financeiros em benefício da referida empresa, facilitando atividades consideradas irregulares e desviando recursos públicos para fins privados





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