Cláudio Castro enfrenta múltiplas investigações e risco de perda de influência política no Rio de Janeiro

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está sob investigação da Polícia Federal por suposto abuso de poder e captação ilícita de recursos. Operações recentes revelam transferências suspeitas que podem comprometer sua candidatura e a estratégia do PL no estado.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL‑RJ), tem sido alvo de intensas investigações judiciais que ameaçam seu futuro político e o das alianças que lidera.
Nos primeiros meses de 2024, diversas decisões em diferentes instâncias da Justiça brasileira convergiram para colocar o dirigente sob crescente pressão. A acusação central gira em torno de abuso de poder político e econômico para viabilizar condutas proibidas e captar recursos ilícitos durante as eleições de 2022.
A narrativa de que o antigo chefe do Executivo fluminense teria usado a máquina pública para favorecer um conglomerado empresarial de longa data, conhecido como Refit, ganhou força após uma operação da Polícia Federal no dia 15 de maio. Essa ação suspeitou que o governo estadual, sob sua direção, teria concentrado esforços administrativos e financeiros em benefício da referida empresa, facilitando atividades consideradas irregulares e desviando recursos públicos para fins privados
Cláudio Castro Operação Barco De Papel Polícia Federal Corrupção Política Rio De Janeiro
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Secretaria de Saúde amplia postos de vacinação contra a gripe no Rio | Rio de JaneiroMunicípio reforça combate à influenza com mais de 400 pontos de imunização até o fim da campanha
Read more »
Cláudio Castro é alvo de nova operação da PF | Rio de JaneiroAgentes cumprem mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste
Read more »
Museu de Arte do Rio recebe exposição fotográfica sobre Morro da Providência | Rio de JaneiroFotógrafo Tião fez mais de 270 imagens de celebrações e do cotidiano da comunidade
Read more »
Polícia Civil faz operação contra venda clandestina de canetas emagrecedoras no Rio | Rio de JaneiroAté o momento, uma mulher foi presa
Read more »