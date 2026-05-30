Cláudia Rodrigues e a luta contra a esclerose múltipla: uma história de superação

Cláudia Rodrigues, atriz conhecida por humorísticos da Globo, compartilha sua jornada de 25 anos com esclerose múltipla. Ela fala sobre o diagnóstico precoce, os desafios da doença, o afastamento da TV em 2010 e o apoio da esposa Adriane. Uma história de resiliência, amor e esperança.
A atriz Cláudia Rodrigues , conhecida pelo seu trabalho em humorísticos da TV Globo, foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000, quando tinha 29 anos. O diagnóstico precoce foi fundamental para que ela iniciasse o tratamento rapidamente, permitindo-lhe continuar sua carreira no auge.
Hoje, aos 55 anos, Claudinha compartilha sua rotina de cuidados nas redes sociais e alerta sobre a doença. Em entrevista, ela revela os desafios emocionais e físicos que enfrentou: 'Quando recebi o diagnóstico, foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Eu estava vivendo um momento muito importante da minha carreira, cheia de sonhos e projetos. De repente, precisei encarar uma doença que eu nem conhecia direito.
' Seu maior medo não era apenas perder o trabalho, mas também a independência e a capacidade de sonhar. Ela descreve um período de muitas lágrimas e dúvidas, mas também de descoberta de uma força interior.
'A esclerose múltipla chegou como um grande desafio, mas me ensinou que a vida pode nos dobrar, mas não precisa nos quebrar', afirma. A doença pode se manifestar de diferentes formas: alguns pacientes têm surtos espaçados, outros progressão contínua. Os sintomas incluem perda de força, formigamentos, alterações na visão, tontura, desequilíbrio e fadiga intensa. Apesar de conviver com a doença no auge da carreira, as crises a obrigaram a se afastar da televisão em 2010.
'Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. A televisão sempre foi minha casa, meu palco, minha alegria. Me afastar não foi uma escolha simples; foi uma necessidade. Dói muito quando a vida nos obriga a pausar algo que faz parte da nossa alma', revela.
No entanto, a pausa não significou desistência, mas um momento para cuidar da saúde e se reconstruir. Ela transformou a dor em aprendizado, a fragilidade em coragem.
'Hoje entendo que cuidar da saúde é um compromisso diário. Sigo orientações médicas, faço tratamentos, respeito os limites do meu corpo e valorizo minha saúde emocional. Tem dias mais fáceis e mais difíceis, mas todos os dias escolho viver', acrescenta. Há 11 anos, Claudia se relaciona com Adriane, que se tornou seu alicerce.
'A Bonato é um presente de Deus na minha vida. Ela acompanha de perto meus desafios, minhas vitórias e os momentos em que mais preciso de força. Mais do que cuidar de mim, ela acredita em mim. Foi o amor dela que me fez chegar até aqui', declarou-se. Claudia ressalta que a esclerose múltipla faz parte da sua história, mas não a define.
Alegria, fé, esperança e gratidão estão sempre presentes, mesmo diante das dificuldades. Adriane complementa que é um desafio diário, mas uma missão de amor. Ela desenvolveu métodos próprios para construir um protocolo de saúde e bem-estar voltado para as necessidades da esposa.
'Ao longo do tempo, pude observar, testar e entender o que realmente funciona, o que melhora, o que equilibra e o que fortalece uma pessoa que convive com a esclerose múltipla, tanto fisicamente quanto emocionalmente', afirma, desejando caminhar ao lado de Claudia por muitos anos
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