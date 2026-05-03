Head Topics

Clássico Paulista Analisado pela Imprensa Espanhola: Falta de Criatividade e Polêmica na Anulação de Gol

Futebol News

Clássico Paulista Analisado pela Imprensa Espanhola: Falta de Criatividade e Polêmica na Anulação de Gol
SantosPalmeirasDiario AS
📆5/3/2026 2:47 PM
📰Lance!
189 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 96% · Publisher: 51%

O jornal espanhol 'Diario AS' critica a falta de inspiração tática e a decisão controversa da arbitragem no clássico entre Santos e Palmeiras, destacando a atuação de Flaco López e a ausência de Neymar.

O clássico paulista entre Santos e Palmeiras , disputado no Allianz Parque, gerou considerável atenção na imprensa esportiva espanhola, com o jornal 'Diario AS' publicando uma análise detalhada e crítica da partida.

A cobertura enfatizou a falta de inspiração tática e criatividade demonstrada por ambas as equipes, resultando em um jogo com poucas oportunidades claras de gol e um final controverso, marcado pela anulação de um gol palmeirense nos acréscimos. A ausência de Neymar, que optou por não participar devido às características do gramado sintético, também foi um ponto ressaltado pela publicação.

O 'Diario AS' observou que o Santos sentiu o impacto da ausência de seu principal jogador, com Rollheiser e Gabigol assumindo a responsabilidade de liderar o ataque, mas com dificuldades em manter a consistência ao longo do jogo. A equipe de Cuca iniciou a partida com uma abordagem direta, buscando avançar rapidamente em direção ao gol adversário, porém, a falta de precisão nas finalizações impediu que convertessem mais chances em gols.

O gol do Santos, marcado por Rollheiser no primeiro tempo, foi descrito como um chute potente e de longa distância que surpreendeu o goleiro Carlos Miguel, demonstrando a capacidade individual do jogador em momentos cruciais. Apesar de não ter apresentado uma atuação dominante, o Santos foi considerado eficiente em aproveitar as oportunidades que surgiram. Do lado do Palmeiras, a reação inicial foi lenta e a equipe de Abel Ferreira lutou para encontrar seu ritmo.

A falta de um jogador capaz de desequilibrar a partida individualmente foi sentida, e a criação de oportunidades de gol foi limitada. A melhora do Palmeiras, segundo o 'Diario AS', ocorreu com a entrada de Allan no segundo tempo. A substituição trouxe dinamismo e intensidade ao meio-campo, permitindo que a equipe recuperasse a posse de bola e criasse jogadas mais elaboradas.

O gol de empate, marcado por Flaco López, foi resultado de uma jogada construída por Allan, que recuperou a bola no meio-campo e lançou Andreas Pereira, que cruzou rasteiro para o atacante argentino finalizar. A atuação de Flaco López foi particularmente destacada pelo jornal espanhol, que o descreveu como um dos principais nomes do futebol brasileiro na temporada.

Com 19 participações em gols, o atacante argentino se consolidou como um jogador fundamental para o Palmeiras e agora almeja uma convocação para a seleção argentina, liderada por Lionel Scaloni, para a Copa do Mundo. A ausência de Vítor Roque, afastado por lesão, aumentou a dependência do Palmeiras em relação aos gols de Flaco López e às defesas de Carlos Miguel, considerado um dos melhores goleiros do campeonato.

O retorno de Paulinho, após dois anos de afastamento dos gramados devido a lesões, também foi notado pelo 'Diario AS', que ressaltou os lampejos de genialidade demonstrados pelo atacante na reta final da partida, com uma tentativa de gol de primeira que passou raspando a trave. O momento decisivo da partida ocorreu nos acréscimos, com um gol de Allan que foi anulado pelo VAR.

Após aproveitar um rebote e desferir um voleio indefensável, com um desvio de Jhon Arias, o jogador comemorou o gol, mas a revisão em vídeo revelou que o colombiano tocou a bola com a mão, invalidando o gol. O 'Diario AS' descreveu o lance como uma comemoração que se transformou em tragédia e caos, destacando o impacto da decisão da arbitragem no resultado da partida.

Para o Palmeiras, a anulação do gol representou um golpe duplo, pois além de perder a oportunidade de vencer o dérbi, a equipe também perdeu a vantagem que havia construído na tabela de classificação, permitindo que o Flamengo se aproximasse na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. A partida, portanto, foi vista como um confronto tenso e disputado, com momentos de brilho individual, decisões polêmicas e um resultado que pode ter implicações significativas na corrida pelo título

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Santos Palmeiras Diario AS Futebol Brasileiro Campeonato Brasileiro

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ato da direita reúne dezenas na Paulista com louvores e parabéns a Flávio BolsonaroAto da direita reúne dezenas na Paulista com louvores e parabéns a Flávio BolsonaroPauta trabalhista fica em segundo plano na manifestação de 1º de Maio organizada pelo Projeto União Brasil
Read more »

Palmeiras e Santos se enfrentam em clássico com objetivos distintosPalmeiras e Santos se enfrentam em clássico com objetivos distintosPartida entre Palmeiras, líder do Brasileirão, e Santos, na zona de rebaixamento, agita a 14ª rodada do campeonato. Análise do confronto e expectativas para o jogo no Allianz Parque.
Read more »

Com desfalques, Flamengo inicia preparação para clássico com o VascoCom desfalques, Flamengo inicia preparação para clássico com o VascoO Flamengo iniciou a preparação para o clássico com o Vasco, na manhã desta sexta-feira (1). O elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho.
Read more »

MC Ryan SP é transferido para penitenciária no interior paulistaMC Ryan SP é transferido para penitenciária no interior paulistaArtista deixou o CDP do Belém, na capital, e foi levado para Mirandópolis; investigação aponta esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 1,6 bilhão em dois anos
Read more »

Virada Épica no Clássico Mineiro: Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro em 2017Virada Épica no Clássico Mineiro: Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro em 2017Relembre a emocionante virada do Atlético-MG sobre o Cruzeiro no clássico mineiro de 2017, com Fred como o grande destaque da partida, marcando dois gols e garantindo a vitória no Estádio Independência.
Read more »

Cruzeiro e Atlético se enfrentam em clássico com momentos opostosCruzeiro e Atlético se enfrentam em clássico com momentos opostosCruzeiro em ascensão e Atlético em baixa se enfrentam no Mineirão pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa busca consolidar a virada de chave na temporada, enquanto o Galo tenta superar a má fase.
Read more »



Render Time: 2026-05-03 17:46:59