Clássico Paulista Analisado pela Imprensa Espanhola: Falta de Criatividade e Polêmica na Anulação de Gol

O jornal espanhol 'Diario AS' critica a falta de inspiração tática e a decisão controversa da arbitragem no clássico entre Santos e Palmeiras, destacando a atuação de Flaco López e a ausência de Neymar.

O clássico paulista entre Santos e Palmeiras , disputado no Allianz Parque, gerou considerável atenção na imprensa esportiva espanhola, com o jornal 'Diario AS' publicando uma análise detalhada e crítica da partida.

A cobertura enfatizou a falta de inspiração tática e criatividade demonstrada por ambas as equipes, resultando em um jogo com poucas oportunidades claras de gol e um final controverso, marcado pela anulação de um gol palmeirense nos acréscimos. A ausência de Neymar, que optou por não participar devido às características do gramado sintético, também foi um ponto ressaltado pela publicação.

O 'Diario AS' observou que o Santos sentiu o impacto da ausência de seu principal jogador, com Rollheiser e Gabigol assumindo a responsabilidade de liderar o ataque, mas com dificuldades em manter a consistência ao longo do jogo. A equipe de Cuca iniciou a partida com uma abordagem direta, buscando avançar rapidamente em direção ao gol adversário, porém, a falta de precisão nas finalizações impediu que convertessem mais chances em gols.

O gol do Santos, marcado por Rollheiser no primeiro tempo, foi descrito como um chute potente e de longa distância que surpreendeu o goleiro Carlos Miguel, demonstrando a capacidade individual do jogador em momentos cruciais. Apesar de não ter apresentado uma atuação dominante, o Santos foi considerado eficiente em aproveitar as oportunidades que surgiram. Do lado do Palmeiras, a reação inicial foi lenta e a equipe de Abel Ferreira lutou para encontrar seu ritmo.

A falta de um jogador capaz de desequilibrar a partida individualmente foi sentida, e a criação de oportunidades de gol foi limitada. A melhora do Palmeiras, segundo o 'Diario AS', ocorreu com a entrada de Allan no segundo tempo. A substituição trouxe dinamismo e intensidade ao meio-campo, permitindo que a equipe recuperasse a posse de bola e criasse jogadas mais elaboradas.

O gol de empate, marcado por Flaco López, foi resultado de uma jogada construída por Allan, que recuperou a bola no meio-campo e lançou Andreas Pereira, que cruzou rasteiro para o atacante argentino finalizar. A atuação de Flaco López foi particularmente destacada pelo jornal espanhol, que o descreveu como um dos principais nomes do futebol brasileiro na temporada.

Com 19 participações em gols, o atacante argentino se consolidou como um jogador fundamental para o Palmeiras e agora almeja uma convocação para a seleção argentina, liderada por Lionel Scaloni, para a Copa do Mundo. A ausência de Vítor Roque, afastado por lesão, aumentou a dependência do Palmeiras em relação aos gols de Flaco López e às defesas de Carlos Miguel, considerado um dos melhores goleiros do campeonato.

O retorno de Paulinho, após dois anos de afastamento dos gramados devido a lesões, também foi notado pelo 'Diario AS', que ressaltou os lampejos de genialidade demonstrados pelo atacante na reta final da partida, com uma tentativa de gol de primeira que passou raspando a trave. O momento decisivo da partida ocorreu nos acréscimos, com um gol de Allan que foi anulado pelo VAR.

Após aproveitar um rebote e desferir um voleio indefensável, com um desvio de Jhon Arias, o jogador comemorou o gol, mas a revisão em vídeo revelou que o colombiano tocou a bola com a mão, invalidando o gol. O 'Diario AS' descreveu o lance como uma comemoração que se transformou em tragédia e caos, destacando o impacto da decisão da arbitragem no resultado da partida.

Para o Palmeiras, a anulação do gol representou um golpe duplo, pois além de perder a oportunidade de vencer o dérbi, a equipe também perdeu a vantagem que havia construído na tabela de classificação, permitindo que o Flamengo se aproximasse na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. A partida, portanto, foi vista como um confronto tenso e disputado, com momentos de brilho individual, decisões polêmicas e um resultado que pode ter implicações significativas na corrida pelo título





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