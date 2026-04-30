Clássico Palmeiras x Santos: Análise, Histórico e Expectativas

Análise detalhada do clássico entre Palmeiras e Santos, abordando o momento das equipes, o histórico de confrontos, os desfalques e as estratégias táticas. O Palmeiras chega como favorito, mas o Santos busca a reabilitação.

A semana que antecede o clássico entre Palmeiras e Santos traz consigo um panorama interessante para ambas as equipes. O Palmeiras , vindo de um empate em 1 a 1 contra o Cerro Porteño em Assunção pela Libertadores , demonstra consistência e profundidade de elenco, características que o consolidam como o time mais confiável no Campeonato Brasileiro de 2026.

A equipe de Abel Ferreira, mesmo com o desgaste da viagem, possui recursos para manter o ritmo e a qualidade do jogo. O Santos, por outro lado, também disputou um compromisso sul-americano, empatando em 1 a 1 com o San Lorenzo em Buenos Aires pela Copa Sul-Americana.

No entanto, o Peixe enfrenta um momento delicado, retornando à zona de rebaixamento após uma sequência de empates e um empate em 2 a 2 com o Bahia. A série de resultados menos favoráveis, incluindo empates com Fluminense, Coritiba e San Lorenzo, contrastam com a solidez do Palmeiras. O retrospecto histórico também favorece o Palmeiras.

O Santos não vence o rival no Allianz Parque desde a inauguração do estádio em 2014, e no Campeonato Brasileiro, a última vitória do Peixe data de dez jogos atrás. O encontro mais recente, em janeiro de 2026 pelo Campeonato Paulista, resultou em vitória palmeirense por 1 a 0.

A situação é agravada pelas ausências importantes no Santos, com dúvidas sobre a participação de Neymar e Gabigol devido ao gramado sintético do Allianz Parque, gerando um clima de tensão entre o jogador e o técnico Cuca. A dependência da dupla é evidente, já que o Santos não venceu nenhuma das cinco partidas em que ambos não estiveram presentes.

Enquanto isso, o Palmeiras enfrenta desfalques por lesão, como Paulinho, Piquerez e Vitor Roque, mas possui um elenco robusto e uma escalação provável que repete a base da última vitória. A suspensão de Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro será suprida por João Martins. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, adota um esquema tático de 4-3-3 com pressing alto, buscando a transição rápida da defesa para o ataque.

A equipe se destaca pela movimentação constante dos atacantes e pela sobrecarga nos corredores. O Santos, por sua vez, tende a um 4-2-3-1, com Neymar atuando como meia-atacante centralizado e Gabigol como referência no ataque. Cuca, que já conduziu o Santos ao título da Libertadores em 2011, enfrenta o desafio de estabilizar a equipe e encontrar um equilíbrio entre a criatividade da dupla Neymar-Gabigol e a fragilidade defensiva.

A partida promete ser um confronto de estilos e estratégias, com o Palmeiras buscando impor seu ritmo e consistência, enquanto o Santos tenta surpreender com a individualidade de seus jogadores e superar o histórico desfavorável no Allianz Parque. A expectativa é de um jogo disputado, com o Palmeiras partindo como favorito, mas com o Santos buscando a reabilitação e a possibilidade de encerrar o jejum de vitórias contra o rival





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