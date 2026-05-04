Clássico Flamengo x Vasco quebra recorde de audiência na Rede Globo

Partida entre Flamengo e Vasco na Rede Globo alcança a maior audiência do torneio no Rio de Janeiro, superando a média dos últimos domingos e marcando um novo recorde na praça desde 2025.
A transmissão do clássico entre Flamengo e Vasco pela Rede Globo alcançou um marco histórico, quebrando o recorde de audiência no torneio dentro da cidade do Rio de Janeiro.
A partida, narrada com entusiasmo por Everaldo Marques, atingiu impressionantes 28 pontos de audiência e uma participação de 46%, números que superam em notáveis 90% (equivalente a 13 pontos) a média registrada na mesma faixa horária nos quatro domingos anteriores. Este desempenho excepcional representa o melhor resultado da competição na praça desde o confronto memorável entre Flamengo e Ceará, exibido em 3 de dezembro de 2025, demonstrando o poder de atração do clássico carioca e a qualidade da cobertura da Rede Globo.
A alta audiência reflete o interesse massivo dos torcedores em acompanhar o desempenho de seus times do coração e a emoção de um derby tão tradicional. A partida não apenas atraiu um grande público, mas também gerou intensas discussões e comentários nas redes sociais, consolidando sua importância no cenário esportivo nacional. A performance da transmissão, combinada com a rivalidade histórica entre os clubes, criou um ambiente propício para quebrar recordes e estabelecer novos padrões de audiência.
A primeira etapa da partida foi marcada pela superioridade do Flamengo, que desde o início impôs seu ritmo de jogo e controlou as ações no campo. O Vasco, por outro lado, demonstrou um certo nervosismo, acumulando erros e dificuldades em construir jogadas ofensivas consistentes. A equipe rubro-negra não demorou a capitalizar essa diferença, abrindo o placar logo aos sete minutos com um gol do atacante Pedro, demonstrando sua eficiência e oportunismo.
Apesar da desvantagem, o Vasco tentou se reorganizar e equilibrar o jogo, mas pecou na precisão das finalizações, desperdiçando algumas oportunidades importantes de marcar. A defesa do Flamengo se mostrou sólida e eficiente em conter os avanços vascaínos, dificultando a criação de chances claras de gol. O meio-campo do Flamengo também se destacou, controlando a posse de bola e ditando o ritmo da partida.
A primeira etapa terminou com o Flamengo em vantagem, mas com o Vasco buscando uma reação na segunda etapa. A atuação do Flamengo na primeira etapa foi um reflexo de sua preparação e estratégia, demonstrando a força e a qualidade do elenco. A segunda etapa da partida trouxe um Vasco mais determinado e animado, buscando impor seu ritmo de jogo e pressionar o Flamengo em busca do empate.
No entanto, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo a concretização do objetivo. Aos 13 minutos, um lance polêmico mudou o rumo da partida: Pedro sofreu um pisão de Paulo Henrique dentro da área, e o árbitro Wilton Pereira Sampaio, após consultar o VAR, assinalou a penalidade. Jorginho, com precisão, deslocou Léo Jardim e ampliou o placar, colocando o Flamengo em uma posição ainda mais confortável.
O Vasco não se entregou e continuou lutando, e conseguiu diminuir a diferença com um gol de cabeça de Robert Renan, reacendendo a esperança da torcida. No último lance da partida, em um momento de grande emoção, o volante Hugo Moura, que havia acabado de entrar em campo, deixou tudo igual, garantindo o empate para o Vasco.
O empate, conquistado nos acréscimos, foi um golpe duro para o Flamengo e uma injeção de ânimo para o Vasco, que mostrou garra e determinação em buscar o resultado positivo. A partida terminou em um empate emocionante, com ambos os times demonstrando qualidade e competitividade. Lembre-se, é preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
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