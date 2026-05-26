CJ Boa Vista Village: O novo shopping de luxo em Porto Feliz

O CJ Boa Vista Village será inaugurado no sábado, 30, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O empreendimento terá mais de 14.000 metros quadrados de área bruta locável, 68 lojas e 17 quiosques.
O shopping CJ Boa Vista Village será inaugurado no sábado, 30, em Porto Feliz , no interior de São Paulo . O empreendimento terá mais de 14.000 metros quadrados de área bruta locável, 68 lojas e 17 quiosques.
Entre as marcas confirmadas estão Louis Vuitton, Pucci e Trussardi, que inauguram suas primeiras lojas no interior paulista. O projeto de interiores é assinado pelos arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas, e o paisagismo é de autoria de Maria João d'Orey. O centro do empreendimento contará com um carrossel que simboliza o ponto de encontro e a identidade do CJ Boa Vista Village.
Além disso, o shopping também contará com a presença de marcas como Andrea Bogosian, Austral, Barthelemy, CJ Mares, Cruise, Eclipse, Lalibela, Live, Rowa, Tann Swim, Track & Field, Zurik Store e Milon, voltadas aos segmentos de moda feminina, masculina, esportiva, praia e infantil. O shopping também contará com as internacionais Louis Vuitton, James Perse e Fusalp, especializada em sportswear de inverno.
Na área de casa, decoração e design, estarão presentes Cidreira Casa, Deco, Le Creuset, Suzana Lancaster Decor, Tania Bulhões e Trussardi. O mix inclui ainda a livraria especializada La Touche de L'Art, a galeria Galapagos Capital Art House e a floricultura Arranjo do Dia. O segmento de acessórios e beleza será representado por Occhialeria, com curadoria de marcas internacionais de óculos, Shoe Salon e Me Linda. Entre os serviços, o empreendimento terá Drogaria Discover, Nefrostar, Europa Motors e Car Station.
Na gastronomia e bebidas, estão confirmados Empório Varanda, Pobre Juan, Fresco Gelato, Oakberry, Anima Vinum e Sparkling, especializada em rótulos do portfólio Moët Hennessy. Completa a lista a Friends & Family, dedicada a sneakers e peças ligadas ao universo do streetwear, moda urbana inspirada na cultura jovem. O lançamento também terá a Igreja Nossa Senhora das Graças, com 1.200 metros quadrados de área e capacidade para até 583 pessoas - 250 sentadas.
O projeto desenvolvido por Sig Bergamin & Lomas Arquitetura tem seus vitrais assinados pelo artista Vik Muniz. As missas acontecerão regularmente aos sábados, às 18h, e domingos, às 11h, sob a celebração do Padre Alejandro. A abertura ao público do CJ Boa Vista Village acontece no domingo, 31, das 12h às 20h, com atrações diversas. O shopping funcionará de quarta a sexta e aos domingos, das 12h às 20h, e aos sábados, das 11h às 21h
CJ Boa Vista Village Porto Feliz Shopping De Luxo São Paulo
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tribunal Superior Eleitoral pede vista e suspende julgamento de piso salarial para enfermeirosO STF suspensou o julgamento da lei que institui o piso salarial para enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira
Read more »
Desabamento em Manila revela mais vítimas e casos-vistaAutoridades investigam o que deu errado com um edifcio que tirou vidas
Read more »
Opinião: rodada trouxe uma boa notícia e duas grandes preocupações para AncelottiTécnico da Seleção Brasileira viu o retorno de Alisson e deve estar na dúvida sobre Bruno Guimarães e Alex Sandro
Read more »
Last Week of May in Boa Vista: Heavy Rains and High UV LevelsThe last week of May in Boa Vista will be marked by heavy rains every day from Monday, May 25, to Sunday, May 31. Temperatures will vary between a minimum of 22°C and a maximum of 34°C throughout the period, with high humidity and UV levels that require attention during the first days of the week. The weather forecast for the week includes moderate to heavy rainfall, high UV levels, and varying temperatures.
Read more »