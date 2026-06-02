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Citi não rebaixou as ações do Nubank, mantendo recomendação de compra

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Citi não rebaixou as ações do Nubank, mantendo recomendação de compra
NubankCitiRecomendação De Compra
📆6/2/2026 4:39 PM
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O Citi não rebaixou as ações do Nubank, mantendo recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18. O banco prioriza crescimento e expansão da receita líquida de juros em detrimento da minimização do custo de risco.

O Citi não rebaixou as ações do Nubank , mantendo recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18. O banco prioriza crescimento e expansão da receita líquida de juros em detrimento da minimização do custo de risco .

A abordagem pode pressionar as margens ao longo do ciclo de crédito, com alta correlação entre o crescimento da carteira de crédito e o custo de risco do Nubank. O custo de risco deve permanecer elevado ao longo de 2026, apesar da moderação em relação ao pico do primeiro trimestre. A receita total do Nubank ultrapassou US$ 5 bilhões em um único trimestre, a primeira vez na história da companhia.

As ações do Nubank chegaram a cair 12% na noite em que os números foram divulgados, mas o BTG Pactual manteve a recomendação de compra e afirmou que a fintech segue bem posicionada para atravessar o ciclo de crédito mais adverso. O CFO do Nubank, José Roberto Lago, deixará o cargo e passará a atuar como conselheiro especial da diretoria executiva e integrante do comitê de auditoria e riscos. O período de transição vai até 31 de agosto.

O BTG Pactual avaliou que a troca de CFO surpreendeu e que a mudança pode ser um sinal de preocupação com a expansão nos Estados Unidos e com a qualidade dos ativos. As ações do Nubank caíram 8% após a notícia se tornar pública

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Nubank Citi Recomendação De Compra Preço-Alvo Crescimento Expansão Receita Líquida De Juros Custo De Risco Ciclo De Crédito

 

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