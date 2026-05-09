Citações e críticas a Igor Thiago, atacante do Brentford, por sua atuação na Premier League

Em uma partida de sábado pela 36ª rodada da Premier League, Igor Thiago, atacante do Brentford, foi criticado por suas atuações apagadas e erros ofensivos, enquanto Erling Haaland recebeu críticas por sua marcação excessiva de gols. Alguns torcedores questionaram a habilidade e competência de Igor Thiago, enquanto outros questionavam como ele conseguiu marcar 22 gols na temporada.

Os torcedores europeus avaliaram torcidamente a atuação de Igor Thiago , um atacante com 22 gols na Premier League em 2022, durante a 36ª rodada da competição.

O brasileiro, titular do Brentford, sofreu críticas por lidar mal com a pressão de competir contra Erling Haaland e foi apontado por algumas pessoas como um jogador ruim. No entanto, ele marcou seu único gol da partida no segundo tempo, quando viu-se diante do goleiro Donnarumma do Manchester City. Seguindo o Lance! além do WhatsApp, os torcedores estão cientes de notícias atuais e eventos do mundo afora do futebol





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