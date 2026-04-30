Cirurgia de Arrascaeta é um sucesso, mas afastamento deve ser de seis semanas

Meio-campista do Flamengo passou por procedimento para corrigir fratura na clavícula e tem recuperação estimada em seis semanas. A cirurgia foi realizada com sucesso e o jogador deve receber alta nesta sexta-feira.

A cirurgia na clavícula do talentoso meio-campista Giorgian de Arrascaeta , estrela do Flamengo , foi realizada com êxito no início da tarde desta quinta-feira, 30 de novembro.

O procedimento, que durou aproximadamente uma hora, foi conduzido por uma equipe médica especializada, liderada pelos doutores Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, com a supervisão atenta de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro. A intervenção consistiu na fixação da fratura óssea utilizando uma placa e parafusos, técnica padrão para garantir a estabilidade e a correta consolidação do osso.

A notícia do sucesso da cirurgia foi recebida com alívio pela torcida flamenguista, que acompanha de perto a situação do jogador, fundamental no esquema tático da equipe. A expectativa é que Arrascaeta receba alta hospitalar na manhã de sexta-feira, 1º de dezembro, iniciando então o longo e desafiador processo de recuperação. Embora a cirurgia tenha sido um sucesso, o tempo de afastamento dos gramados para Arrascaeta é estimado em cerca de seis semanas.

É importante ressaltar que esse prazo é uma previsão, e a recuperação efetiva pode variar de acordo com a resposta individual do atleta ao tratamento e ao programa de reabilitação. O clube carioca enfatiza que cada paciente reage de maneira diferente, e o cronograma de retorno será ajustado conforme a evolução clínica do jogador. Para ilustrar, o Flamengo cita o caso do meio-campista Montoro, que enfrentou um período de recuperação semelhante em uma lesão parecida.

A contusão de Arrascaeta ocorreu durante a partida de empate contra o Estudiantes, em um lance de disputa com o zagueiro Piovi. O uruguaio caiu no gramado sentindo uma forte dor no ombro, necessitando de atendimento médico imediato e sendo substituído por Carrascal. A lesão representou uma baixa significativa para o Flamengo, que perde um de seus principais jogadores em um momento crucial da temporada.

O departamento médico do clube está dedicando todos os recursos e expertise para garantir a recuperação completa e segura de Arrascaeta, visando seu retorno aos gramados em plena forma física e técnica. Após o procedimento cirúrgico, Fernando Sassaki expressou sua satisfação com o resultado e agradeceu o apoio da torcida flamenguista. Em declaração oficial, Sassaki afirmou: 'A cirurgia do Arrascaeta foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência. A previsão de alta para o atleta é amanhã.

Agradecemos o apoio da torcida. Abraços!

'. Essa mensagem transmitiu otimismo e tranquilidade aos torcedores, que demonstraram grande preocupação com a saúde do jogador. O Flamengo, por sua vez, reafirma seu compromisso com o bem-estar de seus atletas e com a transparência na comunicação sobre o processo de recuperação. A equipe médica do clube acompanhará de perto a evolução de Arrascaeta, realizando exames e avaliações periódicas para monitorar a consolidação da fratura e a recuperação da função do membro superior.

O clube também está em contato com especialistas internacionais para garantir que o atleta receba o melhor tratamento possível. A torcida flamenguista, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, certamente estará presente em cada etapa da recuperação de Arrascaeta, torcendo por sua volta aos gramados e por novas conquistas com o manto sagrado.

A expectativa é que, com dedicação e acompanhamento médico adequado, Arrascaeta possa superar essa adversidade e voltar a brilhar em campo, encantando os torcedores com sua habilidade e talento





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