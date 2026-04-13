Cirurgiã-dentista se pronuncia sobre procedimentos em Ribeirão Preto e defende sua atuação

Após relatos de complicações e denúncias, cirurgiã-dentista Priscilla Janaína Bovo se manifesta sobre procedimentos realizados, enfatizando sua experiência e os cuidados adotados.

Após procedimentos realizados em Ribeirão Preto , a cirurgiã-dentista Priscilla Janaína Bovo manifestou-se publicamente através de um vídeo compartilhado nas redes sociais. Na gravação, a profissional enfatiza sua vasta experiência em intervenções dessa natureza. 'Já efetuei mais de 150 cirurgias de remoção desse tipo de material. Ninguém me procura porque está contente com a sua aparência ou devido ao meu excelente currículo Lattes. Os pacientes buscam tratamento para deformidades secundárias, decorrentes da aplicação de produtos permanentes na face, realizados por outros profissionais. As cirurgias executadas nesses pacientes não são estéticas, mas sim funcionais e reparadoras, sendo da competência legal do cirurgião bucomaxilofacial realizar esse tipo de cirurgia, que é extremamente complexa e delicada', declarou. A profissional, que se formou em odontologia em 1997 e possui registro no Conselho Federal de Odontologia e no Conselho Regional de Odontologia, com especialização em cirurgia, reitera sua trajetória profissional e assegura que todos os procedimentos foram realizados com a autorização formal dos pacientes. Ela destaca a importância do seu conhecimento e o cuidado com a segurança dos pacientes, em meio a crescente preocupação com intervenções estéticas e suas possíveis consequências.

No vídeo, a cirurgiã-dentista reforça sua extensa experiência e os cuidados adotados em suas práticas. 'Tenho quase 30 anos de formação contínua. Os pacientes que opero chegam a mim com deformidades faciais graves causadas por materiais permanentes implantados na face, materiais esses proibidos pelo Conselho Federal de Medicina para fins estéticos. Esse material se infiltra nos tecidos, comprometendo nervos, vasos sanguíneos e músculos. Todas as possíveis intercorrências decorrentes das remoções cirúrgicas, que são muitas, são devidamente discutidas em consulta, registradas em termos de consentimento e explicadas com clareza'. As denúncias que vieram a público mencionam complicações pós-procedimento, incluindo casos de paralisia facial. Um paciente alegou ter sido submetido a uma bichectomia sem consentimento, enquanto outra paciente relatou paralisia em metade do rosto após um procedimento de remoção de nódulo. A profissional detalha a infraestrutura e os protocolos que segue em suas cirurgias. 'Minhas cirurgias são realizadas no melhor hospital de Ribeirão Preto, com pelo menos duas consultas pré-operatórias de uma hora cada, preparo pré-operatório minucioso, monitorização de nervos motores conduzida por neurologistas durante todo o procedimento, equipes de enfermagem dedicadas, termo de consentimento informado, no qual consta minha formação como cirurgiã bucomaxilofacial e o número do meu CRO, orientações pré e pós-operatórias explicadas por mim e por minha equipe, acompanhamento contínuo por mim e por toda a minha equipe'.

As redes sociais da dentista encontram-se temporariamente indisponíveis. A repercussão do caso levanta importantes questionamentos sobre a segurança e a responsabilidade na área da odontologia estética, especialmente em relação ao uso de materiais permanentes e às consequências de procedimentos invasivos. A profissional ressalta a importância da formação especializada, do conhecimento técnico e da adesão rigorosa a protocolos de segurança para garantir a integridade e o bem-estar dos pacientes. A atenção voltada para as complicações pós-operatórias e a necessidade de consentimento informado são aspectos cruciais na prática odontológica, reforçando a importância da ética profissional e da transparência nos procedimentos realizados. A situação, em Ribeirão Preto, expõe a necessidade de um debate mais amplo sobre os critérios de atuação na área da saúde e a importância de fiscalização por parte dos órgãos competentes





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cirurgiã-Dentista Ribeirão Preto Procedimentos Complicações Odontologia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Memphis Depay abre jogo sobre futuro no Corinthians após polêmica: 'Propósito'O atacante Memphis Depay se pronunciou após publicação polêmica que deixou em aberto o futuro no Corinthians

Read more »

O alerta de Simone Tebet sobre um ajuste fiscal ‘rigoroso’ em 2027Depois de migrar do MDB para o PSB, a ex-ministra deve concorrer a uma das duas vagas no Senado por São Paulo, apoiando a reeleição de Lula

Read more »

O cálculo de aliados de Flávio Bolsonaro sobre impeachment de ministros do STF e anistiaApenas Alexandre de Moraes tem pelo menos 50 pedidos de impedimento contra ele apresentados ao Senado

Read more »

Presidente do Fluminense se manifesta sobre adiamento do jogo contra o FlamengoO presidente Mattheus Montenegro se pronunciou sobre o adiamento da partida entre Fluminense e Flamengo, pelo Brasileirão...

Read more »

São Paulo Lança Nova Camisa Away para a Temporada de 2026O São Paulo apresenta seu novo uniforme away para 2026, produzido pela New Balance, que busca resgatar a história do clube. A camisa, com listras verticais em vermelho, branco e preto e gola polo, estará à venda a partir de segunda-feira (13) nos e-commerces e a partir de terça-feira (14) nas lojas físicas, com estreia no jogo contra o O’Higgins pela Sul-Americana.

Read more »

Acosta faz exame após lesão em Fluminense x Flamengo e não deve passar por cirurgiaApós sair machucado do jogo entre Fluminense e Flamengo, Lucho Acosta realizou exames no joelho na manhã desta segunda-feira (13)

Read more »