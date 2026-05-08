Ciro Nogueira, senador do Piauí, é vitima de perseguição política e ameaça à honra após processo contra ele à apurar suspeitas de corrupção e fraudes financeiras envolvendo Banco Master

Ciro Nogueira, senador do Piauí, revelou estar sendo vítima de perseguição política após ser alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF). As investigações apuram suspeitas de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o Banco Master e apontam que o parlamentar recebeu pagamentos mensais do empresário Daniel Vorcaro. O senador encerrou a manifestação assinando a nota como cidadão completamente indignado e questionou quem devolveria sua honra após um ataque tão maligno e sem fundamentos.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou ser vítima de perseguição política após ser alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero , deflagrada pela Polícia Federal (PF).

O parlamentar, que liderava as pesquisas de intenção de votos, possui suspeitas de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o Banco Master e teria recebido pagamentos mensais do empresário Daniel Vorcaro, controlador da instituição. Ciro Nogueira, indignado, questionou quem devolveria sua honra após um ataque tão maligno e sem fundamentos, e encerrou a manifestação assinando a nota como um cidadão completamente indignado. Assista à foto no Instagram





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perseguição Política Ciro Nogueira Piauí Banco Master Premiê Daniel Vorcaro Operação Compliance Zero Polícia Federal Dezembro De 2022 Desagravo À Honra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciro Nogueira é alvo de operação da PF por fraudes no Banco MasterO senador Ciro Nogueira é investigado em nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal por supostas vantagens indevidas ligadas ao Banco Master.

Read more »

PF investiga senador Ciro Nogueira por supostas vantagens indevidas de banqueiro do Banco MasterA Polícia Federal cumpriu mandado de busca na residência do senador Ciro Nogueira, suspeito de receber vantagens indevidas do banqueiro Daniel Vorcaro, incluindo mesada de R$ 500 mil, hospedagens em Nova York e emendas no Senado que beneficiavam o Banco Master.

Read more »

PF revela que Ciro Nogueira utilizou texto do Banco Master em emenda para ampliar FGCInvestigações da Polícia Federal apontam que o senador apresentou proposta redigida por assessoria do Banco Master para aumentar o limite do Fundo Garantidor de Crédito.

Read more »

Quem é Raimundo Nogueira, irmão de Ciro Nogueira e investigado pela Polícia FederalEmpresário é apontado como 'braço operacional' de esquema que pagaria mesada de R$ 500 mil ao senador

Read more »