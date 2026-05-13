Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro: Aliança em risco após revelações de envolvimento com Banco Master

O senador Ciro Nogueira e o candidato à presidência da República pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, estavam negociando uma aliança para garantir a campanha de Flávio Bolsonaro financiamento, apoio nos estados e tempo de propaganda igual ou maior do que de Lula. A revelação de que Ciro Nogueira era sócio oculto do grupo Master e tentou levar o Senado a aprovar a Emenda Master, feita dentro do banco, por dirigentes do banco e para favorecer o banco, tornou a aliança em risco.

O senador Ciro Nogueira anunciou que vai reapresentar a Emenda Master , para obrigar o sistema bancário a ampliar o limite de cobertura de investimentos e depósitos privados.

Em agosto de 2024, ele apresentou projeto para aumentar a garantia aos clientes de bancos dos atuais 250 mil reais para 1 milhão de reais por investidor ou depositante. A iniciativa ficou conhecida como Emenda Master porque, em tese, favorecia os interesses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O projeto de emenda constitucional foi escrito dentro do Master, envolto e entregue ao senador a quem Vorcaro pagaria ‘mesada’ de até 500 mil reais por mês.

Três meses depois, a proposta foi ressuscitada e apareceu na Câmara como projeto de lei apadrinhado pelo deputado Filipe Barros. O Senado rejeitou a proposta, mas três meses depois, ela foi ressuscitada e apareceu na Câmara como projeto de lei apadrinhado pelo deputado Filipe Barros. O caso Master é exemplar na extensão dos laços políticos mantidos pelo ex-banqueiro Vorcaro no Congresso, no governo e Judiciário. Está longe de ser episódio isolado na tendência legislativa entre interesses públicos e privados.

Nesta terça-feira, uma comissão da Câmara aprovou dois projetos do deputado Marcos Pollon, do PL do Mato Grosso, ambos relatados por Paulo Bilynskyj, do PL de São Paulo. Eles sintetizam as contradições de um partido político que é liberal no nome, mas parece empenhado a privilegiar empresas amigas no acesso aos cofres públicos — no caso, fabricantes e revendedores de armas





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