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Ciro Gomes ameaça reeleição de Elmano de Freitas no Ceará, pesquisas indicam

Política News

Ciro Gomes ameaça reeleição de Elmano de Freitas no Ceará, pesquisas indicam
Ciro GomesElmano De FreitasCeará
📆6/15/2026 9:16 PM
📰cartacapital
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Pesquisa aponta que Ciro Gomes possui maiores altas nas intenções de voto, colocando a disputa no Ceará em cenário de empate técnico e previsão de vitória no segundo turno.

Ciro Gomes surge como o principal obstáculo para a reeleição de Elmano de Freitas no Ceará , de acordo com as mais recentes pesquisas de intenção de voto.

Os resultados mostram que o candidato do PSDB teria 75,4 % dos votos entre os eleitores do estado que escolheram Jair Bolsonaro no segundo turno presidencial de 2022, evidenciando um quadro de polarização que pode manchar a campanha de Elmano. Enquanto isso, de quem votou em Lula, Ciro atingiria 29,6 %, superando o recado de Elmano que marcaria apenas 2,7 %.

Esses números confirmam que, independentemente da origem partidária dos eleitores, a presença de Ciro no cenário já coloca o tucano num tom de ameaça à candidatura estadual que deseja se perpetuar. O cenário de polarização atingiu um ponto de ruptura, pois as mesmas pesquisas indicam que, sem o recorte pela escolha de 2022, Ciro e Elmano ficam praticamente empatados, com 45,8 % contra 44,8 % nas intenções de voto em primeiro turno.

Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, o balanço técnico parece pular na linha do empate; contudo, os analistas defendem que, em um eventual segundo turno, Ciro venceria nos arredores de oito pontos, com 52,3 % contra 44,9 % em favor de Elmano. O desenho de campanha de Ciro, que se destaca por sua retórica focada em programas sociais e em bling bling, poderia atrair também os eleitores que se identificaram com o perfil neoliberal de Bolsonaro mas que, ao escolherem Lula no final de 2022, demonstram um grau de abertura à alternância.

O Instituto que conduziu a pesquisa entrevistou 1 223 eleitores do estado pela internet, via Recrutamento Digital Aleatório, entre os dias 9 e 14 de junho. O corte na classificação do TSE é CE‑03465/2026, registro oficial que compassa a validade da pesquisa. A metodologia empregada tem como alvo a representatividade demográfica do Ceará e inclui critérios estritos de acolhimento de gargalo de viés de internet, reduzindo a chance de ocorrência de respostas fraudulentas ou de amostragem não aleatória.

Por fim, o quadro cíclico da disputa no Ceará pode se mostrar decisivo para a compreensão da dinâmica política em outras regiões de Minas Gerais. O contraste entre a formatação de Ciro como cientista social e o outrora tradicional sensuali

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Ciro Gomes Elmano De Freitas Ceará Pesquisa De Voto Eleição 2024

 

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