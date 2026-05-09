Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar de São Paulo em operação contra roubos e furtos de celulares

Esta notícia trata de uma operação da Polícia Militar de São Paulo em busca de criminosos acusados de roubos e furtos de celulares na zona Oeste da cidade. Cinco indivíduos foram presos durante a ação, a maioria por tráfico e furto de produtos eletrônicos.
Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar de São Paulo durante uma operação contra os crimes de roubos e furtos de celulares, na zona Oeste da capital, nesta quinta-feira.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a ação teve como foco o combate aos delitos nas regiões de Pinheiros, Vila Madalena e imediações. Dos cinco presos, três foram detidos por tráfico e dois por furto. As ações apreenderam 428 porções de drogas, como maconha, cocaína, crack, skank, ICE, dry, ecstasy, lança perfume e metanfetamina. Além dos presos, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a tráfico de drogas.
Carro com cofre de drogas foi apreendido em São Paulo; três homens foram presos. Ao todo, participaram da operação 62 policiais militares, distribuídos em 19 viaturas. Segundo a corporação, o planejamento operacional foi definido a partir de análises criminais, inteligência policial e georreferenciamento, o que permitiu o direcionamento das equipes para áreas com maior incidência de ocorrências
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