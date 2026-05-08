CIN torna-se obrigatória para beneficiários de programas sociais até o fim do ano

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) passa a ser obrigatória para os cidadãos que participam de programas sociais do governo federal e ainda não possuem cadastro biométrico. O prazo para atualização é até o final deste ano. Beneficiários com biometria já cadastrada têm até janeiro de 2028 para regularizar a situação. A CIN, emitida desde 2022, já conta com mais de 52 milhões de emissões em todo o país.

A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) será obrigatória para os cidadãos que participam de programas sociais do governo federal e ainda não possuem cadastro biométrico.

Para esse grupo, a nova identidade e a biometria deverão estar atualizadas até o último dia deste ano. Pessoas com impossibilidade de deslocamento em decorrência do estado de saúde ou condição de deficiência estão isentas dessa obrigação. Já para os beneficiários que já têm a biometria cadastrada, a nova identidade passa a ser obrigatória somente em janeiro de 2028. O cadastro biométrico feito anteriormente para eleições e outros fins fica salvo e pode ser usado na CIN.

Para aqueles que não participam de programas sociais do governo, a CIN não é obrigatória, mas deve ser emitida até a expiração do RG, que, segundo o decreto 10.877/2022, poderá ser utilizado até 2032. A CIN, que começou a ser emitida em 2022, já conta com 52,4 milhões de emissões desde então, o que representa 24,68% da população, de acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dos mais de 52 milhões de brasileiros, os piauienses são os que mais emitiram a nova carteira de identidade. O Piauí já teve dois milhões de emissões, o que representa 60,11% da população. Em seguida, vem Sergipe, com 885,6 mil emissões, 38,66% da população. A emissão da nova identidade é feita nos Institutos de Identificação dos estados e do Distrito Federal, mediante a apresentação da certidão de nascimento ou casamento.

Em São Paulo, por exemplo, a emissão é feita pelo Poupatempo, em que é necessário, em um primeiro momento, agendar um atendimento presencial. Os cidadãos podem realizar o agendamento por meio de: Após o pedido e a entrega dos documentos de modo presencial, o cidadão deve retornar à mesma unidade para a retirada da CIN em até 22 dias úteis. Com a nova identidade emitida, é possível acessá-la de forma digital através do aplicativo do governo federal.

No estado do Rio de Janeiro, a emissão também é feita pelo Poupatempo. O agendamento pode ser realizado pelo site, presencialmente em uma unidade ou pelos canais de atendimento via WhatsApp e telefones (21) 3460-4040 / 4041 / 4042. O cidadão também pode utilizar o portal rj.gov.br ou o aplicativo RJ Digital para acessar os serviços. No Rio, o prazo para a retirada dos documentos é de 12 dias úteis.

Com o CIN em mãos, é possível acessá-la de forma digital através do aplicativo do governo federal. No Distrito Federal, a emissão é feita pela Polícia Civil e pode ser realizada por agendamento ou ordem de chegada.

Os postos de atendimento são: Na Hora - Taguatinga Sul, mediante a agendamento, das 7h30 às 18h30; Na Hora - Sobradinho, mediante a agendamento, das 7h30 às 18h30; Riacho Mall - Riacho Fundo I, mediante a agendamento, das 7h30 às 18h30; Samambaia Shopping, mediante a agendamento, das 7h30 às 18h30; 3º Departamento de Polícia - Cruzeiro, por ordem de chegada das terças às sextas no período da manhã; 16º Departamento de Polícia - Planaltina, por ordem de chegada de segunda a sexta no período da manhã; 33º Departamento de Polícia - Santa Maria, por ordem de chegada de segunda a sexta no período da manhã; 30º Departamento de Polícia - São Sebastião, por ordem de chegada de terça a sexta no período da manhã; 27º Departamento de Polícia - Recanto das Emas, por ordem de chegada de segunda a sexta no período da manhã.

Os agendamentos ocorrem em dias úteis, nos horários de 8h30, 10h30, 14h30 e 16h30, com atendimento previsto para o próximo dia útil após a marcação





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