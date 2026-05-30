Os cientistas identificaram deterioração no corpo caloso, estrutura responsável pela comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, em uma equipe. Alterações semelhantes costumam aparecer em pacientes submetidos à terapias antienvelhecimento experimentais fora de ambientes clínicos controlados. A equipe desenvolveu um método capaz de aquecer delicadamente o fundo do olho para estimular sistemas celulares de reparo antes que a visão seja comprometida. Terra já ultrapassou limite sustentável para humanidade, diz estudo.

Os cientistas identificaram deterioração no corpo caloso, estrutura responsável pela comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, em uma equipe. Alterações semelhantes costumam aparecer em pacientes submetidos à terapias antienvelhecimento experimentais fora de ambientes clínicos controlados.

A equipe desenvolveu um método capaz de aquecer delicadamente o fundo do olho para estimular sistemas celulares de reparo antes que a visão seja comprometida. Terra já ultrapassou limite sustentável para humanidade, diz estudo





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