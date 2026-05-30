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Cientistas identificam deterioração no corpo caloso e preocupação com terapias antienvelhecimento experimentais

Saúde E Tecnologia News

Cientistas identificam deterioração no corpo caloso e preocupação com terapias antienvelhecimento experimentais
CélulasProdução De MielinaAlterações
📆5/30/2026 9:55 AM
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Os cientistas identificaram deterioração no corpo caloso, estrutura responsável pela comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, em uma equipe. Alterações semelhantes costumam aparecer em pacientes submetidos à terapias antienvelhecimento experimentais fora de ambientes clínicos controlados. A equipe desenvolveu um método capaz de aquecer delicadamente o fundo do olho para estimular sistemas celulares de reparo antes que a visão seja comprometida. Terra já ultrapassou limite sustentável para humanidade, diz estudo.

Os cientistas identificaram deterioração no corpo caloso, estrutura responsável pela comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, em uma equipe. Alterações semelhantes costumam aparecer em pacientes submetidos à terapias antienvelhecimento experimentais fora de ambientes clínicos controlados.

A equipe desenvolveu um método capaz de aquecer delicadamente o fundo do olho para estimular sistemas celulares de reparo antes que a visão seja comprometida. Terra já ultrapassou limite sustentável para humanidade, diz estudo

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