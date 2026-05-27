Cienciano x Juventud de Las Piedras: A luta pelo empate

O Cienciano e o Juventud de Las Piedras se enfrentaram em um jogo de futebol intenso, com muitas oportunidades perdidas e faltas cometidas por ambos os times. No final, o placar estava em 1 a 0 para o Cienciano, mas o Juventud de Las Piedras lutou até o fim para buscar o empate.

Fernando Mimbacas, do Juventud de Las Piedras, caiu, mas conseguiu forçar a jogada. A oportunidade foi perdida quando Gerson Barreto, do Cienciano , tentou finalizar com o pé direito de fora da área, mas a assistência de Marcos Martinich não foi aproveitada.

A finalização foi bloqueada e Federico Barrandeguy, do Juventud de Las Piedras, tentou finalizar com o pé direito do lado direito da área, mas a assistência de Rodrigo Chagas não foi aproveitada. A falta cometida por Marcos Martinich foi um erro do Cienciano. A oportunidade perdida foi de Neri Bandiera, do Cienciano, que tentou finalizar de cabeça do meio da área, mas a assistência de Alejandro Hohberg com um cruzamento não foi aproveitada.

A falta cometida por Gerson Barreto foi outro erro do Cienciano. No início do segundo tempo, o placar estava em 1 a 0 para o Cienciano. Em um impedimento, o Cienciano perdeu uma oportunidade quando Neri Bandiera tentou um passe em profundidade que encontrou Gerson Barreto em posição irregular. Em outro impedimento, o Juventud de Las Piedras perdeu uma oportunidade quando Rodrigo Chagas tentou um passe em profundidade que encontrou Federico Barrandeguy em posição irregular.

Emmanuel Más, do Juventud de Las Piedras, sofreu uma falta no campo defensivo. Ítalo Espinoza, do Cienciano, sofreu uma falta no campo defensivo. A oportunidade perdida foi de Bruno Larregui, do Juventud de Las Piedras, que tentou finalizar de cabeça do meio da área, mas a assistência de Ramiro Peralta com um cruzamento não foi aproveitada. Em um impedimento, o Cienciano perdeu uma oportunidade quando Alejandro Hohberg tentou um passe em profundidade que encontrou Claudio Núñez em posição irregular.

Neri Bandiera, do Cienciano, sofreu uma falta na lateral esquerda. A finalização defendida no lado esquerdo do gol foi de Facundo Pérez, do Juventud de Las Piedras, que tentou finalizar com o pé direito de fora da área, mas a assistência de Emanuel Cecchini não foi aproveitada. Fernando Mimbacas, do Juventud de Las Piedras, sofreu uma falta no campo adversário.

Em um impedimento, o Cienciano perdeu uma oportunidade quando Alejandro Hohberg tentou um passe em profundidade que encontrou Carlos Garcés em posição irregular





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