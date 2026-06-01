Cidade do México enfrenta atrasos em obras essenciais para a Copa do Mundo

A Cidade do México enfrenta atrasos em cinco obras essenciais, incluindo o parque elevado na Calzada de Tlalpan e a reforma da Linha 2 do Metrô, com investimento total de R$ 580 milhões, recursos do FIMAS.

A Cidade do México enfrenta atrasos em cinco obras essenciais, incluindo o parque elevado na Calzada de Tlalpan e a reforma da Linha 2 do Metrô, com investimento total de R$ 580 milhões, recursos do FIMAS.

A prefeita Clara Brugada garantiu que os projetos, previstos para maio, serão entregues antes do evento da Copa do Mundo de 2026. O parque elevado na Calzada de Tlalpan, da Plaza Pino Suárez até a estação de metrô Chabacano, foi anunciado inicialmente para ser entregue em 31 de maio, mas a prefeita declarou que a entrega ocorrerá entre os dias 7 e 8 de junho.

A reforma da Linha 2 do Metrô, que liga Tasqueña a Cuatro Caminos, também deve ser concluída na primeira semana de junho, pouco antes da Copa do Mundo, segundo o prefeito. A prefeita afirmou que o projeto não se limita a melhorias estéticas e superficiais, mas também envolve a modernização do sistema.

Além disso, as passagens subterrâneas da Calzada de Tlalpan, localizadas entre a estação de metrô Chabacano e a Plaza Tlaxcoaque, ainda não foram finalizadas, apesar de ter sido garantido que sete dessas passagens estariam prontas antes do início da Copa do Mundo. A prefeita Clara Brugada garantiu que os projetos, previstos para maio, serão entregues antes do evento da Copa do Mundo de 2026.

A reforma da Linha 2 do Metrô, que liga Tasqueña a Cuatro Caminos, também deve ser concluída na primeira semana de junho, pouco antes da Copa do Mundo, segundo o prefeito. A prefeita afirmou que o projeto não se limita a melhorias estéticas e superficiais, mas também envolve a modernização do sistema.

Além disso, as passagens subterrâneas da Calzada de Tlalpan, localizadas entre a estação de metrô Chabacano e a Plaza Tlaxcoaque, ainda não foram finalizadas, apesar de ter sido garantido que sete dessas passagens estariam prontas antes do início da Copa do Mundo





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