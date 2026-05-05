Ciclovia Tim Maia permanece interditada no Rio após alerta de ressaca; calor intenso chega à cidade

A Ciclovia Tim Maia continua fechada entre São Conrado e o Vidigal, mesmo após o fim do aviso de ressaca. A cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma onda de calor, com temperaturas que podem chegar a 35°C nos próximos dias.

Rio de Janeiro - A Ciclovia Tim Maia continua interditada no trecho entre São Conrado e o Vidigal, mesmo após o término do aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil.

O alerta, que foi encerrado às 15h desta terça-feira (5), previa ondas com altura superior a dois metros ao longo da orla, chegando a impactar estruturas como o Mirante do Leblon. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), as condições climáticas estão sendo monitoradas de forma rigorosa antes de qualquer decisão sobre a reabertura da via.

O Protocolo de Segurança estabelece que a ciclovia só será liberada quando não houver risco de a pista ser atingida por ondas ou quando não forem registrados ventos superiores a 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal. Enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro entra em uma sequência de dias ensolarados, com temperaturas em elevação.

Segundo o Alerta Rio, nesta quarta-feira (6), o céu variará de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com temperaturas oscilando entre 16°C e 31°C. Na quinta-feira (7), o tempo permanecerá estável e seco, com a temperatura máxima atingindo 32°C e a mínima de 16°C. O calor deve intensificar-se ainda mais na chegada do final de semana, com previsão de céu parcialmente nublado e máximas que podem chegar a 35°C, enquanto as mínimas ficam em torno de 18°C. A previsão indica que o calor será predominante, sem expectativa de chuva nos próximos dias.

A interdição da Ciclovia Tim Maia tem causado transtornos para ciclistas e pedestres que utilizam o trecho diariamente, mas as autoridades reforçam que a medida é necessária para garantir a segurança de todos. A população é orientada a evitar o local até que as condições climáticas sejam consideradas seguras. Enquanto isso, a Defesa Civil e a Marinha continuam monitorando as condições do mar e do clima, emitindo atualizações conforme necessário





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