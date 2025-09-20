Ciberataque causa atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Berlim e Londres

Um ciberataque atingiu um fornecedor de serviços de faturação e embarque, causando interrupções significativas em aeroportos como Bruxelas, Berlim e Londres, com atrasos e cancelamentos de voos. As autoridades estão a trabalhar para resolver o problema e minimizar os impactos nos passageiros.

Os aeroportos de Bruxelas, Berlim e Heathrow (Londres) foram afetados na noite passada por um ciberataque contra um fornecedor de serviços de faturação e embarque, o que resultou em atrasos e cancelamentos, conforme relatado neste sábado pelas autoridades aeroportuárias. Em comunicado, o Aeroporto de Bruxelas assegura que o ciberataque também atingiu vários aeroportos europeus, sem fornecer mais detalhes. Por enquanto, existem relatos de perturbações em Berlim.

A ocorrência forçou a realização manual das operações de check-in e embarque. A entidade afirma que o ataque “tem um grande impacto no calendário de voos e, lamentavelmente, causará atrasos e cancelamentos de voos”. O fornecedor dos serviços de check-in e embarque “está trabalhando ativamente no assunto e tentando resolver o problema o mais rápido possível”, acrescenta o comunicado. Por sua vez, o aeroporto de Berlim emitiu um comunicado afirmando que “devido a problemas técnicos com um fornecedor de sistemas que opera em toda a Europa, há maiores tempos de espera para o check-in. Estamos trabalhando em uma solução rápida”. Uma mensagem semelhante foi emitida pelo aeroporto de Heathrow, em Londres, nas redes sociais. Dessa forma, ambos os operadores aconselham os passageiros com voos neste sábado, 20 de setembro, a verificar o status de seu voo com sua companhia aérea antes de se dirigirem ao aeroporto e a comparecerem somente se seu voo estiver confirmado.\O ciberataque, que atingiu um fornecedor crucial para o funcionamento dos aeroportos, destaca a crescente vulnerabilidade das infraestruturas críticas a ameaças cibernéticas. A dependência de sistemas digitais para operações essenciais, como o check-in e o embarque, torna os aeroportos alvos atraentes para ataques. A necessidade de realizar as operações manualmente, devido à falha dos sistemas, evidencia a importância de planos de contingência robustos e a necessidade de garantir a segurança dos dados e a resiliência dos sistemas. A resposta coordenada dos aeroportos e o esforço para mitigar os impactos demonstram a importância da colaboração e da comunicação eficazes em situações de crise. As autoridades competentes estão a investigar o incidente para determinar a extensão do ataque, identificar os responsáveis e implementar as medidas necessárias para evitar futuros incidentes.\A situação nos aeroportos afetados permanece em constante evolução, com as autoridades a trabalhar para restaurar a normalidade o mais rápido possível. Os passageiros são aconselhados a se manterem informados sobre o status de seus voos através dos canais oficiais das companhias aéreas e dos aeroportos. A instabilidade causada pelo ciberataque ressalta a necessidade de investimento contínuo em segurança cibernética, treinamento de pessoal e desenvolvimento de tecnologias que garantam a integridade e a segurança das operações aeroportuárias. A colaboração internacional e o compartilhamento de informações entre os países são cruciais para combater ameaças cibernéticas e proteger as infraestruturas críticas em todo o mundo. As companhias aéreas estão a trabalhar para acomodar os passageiros afetados, oferecendo alternativas de voos ou reembolsos, e a situação está a ser monitorizada de perto pelas autoridades competentes





elpais_brasil / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Ciberataque Aeroportos Atrasos Cancelamentos Segurança Cibernética

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Famosos se reúnem em show em Londres para arrecadar fundos para a PalestinaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Muere en Londres un artista plástico malagueño tras ser encontrado flotando en el TámesisGonzalo Fuentes, de 35 años, residía en la capital británica desde 2019

Consulte Mais informação »

Trump encerra visita ao Reino Unido com acordos e recados sobre Rússia e PalestinaEncontros aconteceram fora de Londres para evitar protestos contra o presidente dos EUA

Consulte Mais informação »

Trump diz que pediu ausência de prefeito de Londres em banqueteSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Sally Rooney deixa de receber prêmio em Londres por medo de ser presaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

UE apresenta novo pacote de sanções contra Moscou e quer acelerar fim das importações de gás russoBruxelas quer parar de comprar gás russo a partir de 2027, um ano antes do previsto; medidas anunciadas nesta sexta-feira atingem navios da chamada 'frota fantasma'

Consulte Mais informação »