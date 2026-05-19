Head Topics

Ci&oacute;ro Gomes condenado a pena menor por ofensas à senadora Janaina, com medida de restrição de direitos

PolÍ News

Ci&oacute;ro Gomes condenado a pena menor por ofensas à senadora Janaina, com medida de restrição de direitos
Tica / JustiçaTucanoPena
📆5/19/2026 8:57 PM
📰cartacapital
20 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 73%

O juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, condenou o pré-candidato ao governo cearense, Ciro Gomes, a pena de um ano e quatro meses de reclusão, mas substituiu a medida inicial por medida de restrição de direitos, obrigando o tucano a reparar danos coletivos a Janaina e a entidades de proteção dos direitos das mulheres.

O juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, condenou nesta terça-feira 19 o pré-candidato ao governo cearense(PT), Ciro Gomes, a pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O magistrado substituiu a pena inicial por medida de restrição de direitos, obrigando o tucano a pagar 20 salários mínimos a Janaina, então líder da bancada feminina no Senado, e 50 salários mínimos a entidades de proteção dos direitos das mulheres. A sentença resulta de uma série de declarações ofensivas proferidas por Ciro contra Janaina em 2024, quando ela ocupava o cargo de senadora

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cartacapital /  🏆 10. in BR

Tica / Justiça Tucano Pena Senadora Senado Declarações Ofensivas

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Com Ludmilla e João Gomes: como será a convocação de Ancelotti para a Copa do MundoCom Ludmilla e João Gomes: como será a convocação de Ancelotti para a Copa do MundoCBF transforma anúncio de lista do treinador italiano em megaevento no Rio de Janeiro com apresentações musicais, discursos e presença da imprensa internacional
Read more »

CBF transforma convocação da Copa em megaevento com Ludmilla e João GomesCBF transforma convocação da Copa em megaevento com Ludmilla e João GomesEscalação da Seleção Brasileira será apresentada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 18, em evento no Rio de Janeiro
Read more »

Bordado à mão, pôster com João Gomes é finalista de prêmio de designBordado à mão, pôster com João Gomes é finalista de prêmio de designObra feita por artista de Palmas, no Tocantins, concorre na categoria de Campanha de Pôsteres do Latin American Design Awards
Read more »

Alcolumbre deve rejeitar convite de Lula para evento no Planalto, dizem aliados | Coluna do CézarAlcolumbre deve rejeitar convite de Lula para evento no Planalto, dizem aliados | Coluna do CézarEdson Fachin (STF) e Hugo Motta (Câmara) vão participar de cerimônia contra feminicídio; chefe do Senado vê Lula prolongar crise
Read more »



Render Time: 2026-05-20 00:13:36