O juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, condenou o pré-candidato ao governo cearense, Ciro Gomes, a pena de um ano e quatro meses de reclusão, mas substituiu a medida inicial por medida de restrição de direitos, obrigando o tucano a reparar danos coletivos a Janaina e a entidades de proteção dos direitos das mulheres.

O juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, condenou nesta terça-feira 19 o pré-candidato ao governo cearense(PT), Ciro Gomes, a pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O magistrado substituiu a pena inicial por medida de restrição de direitos, obrigando o tucano a pagar 20 salários mínimos a Janaina, então líder da bancada feminina no Senado, e 50 salários mínimos a entidades de proteção dos direitos das mulheres. A sentença resulta de uma série de declarações ofensivas proferidas por Ciro contra Janaina em 2024, quando ela ocupava o cargo de senadora





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tica / Justiça Tucano Pena Senadora Senado Declarações Ofensivas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Com Ludmilla e João Gomes: como será a convocação de Ancelotti para a Copa do MundoCBF transforma anúncio de lista do treinador italiano em megaevento no Rio de Janeiro com apresentações musicais, discursos e presença da imprensa internacional

Read more »

CBF transforma convocação da Copa em megaevento com Ludmilla e João GomesEscalação da Seleção Brasileira será apresentada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 18, em evento no Rio de Janeiro

Read more »

Bordado à mão, pôster com João Gomes é finalista de prêmio de designObra feita por artista de Palmas, no Tocantins, concorre na categoria de Campanha de Pôsteres do Latin American Design Awards

Read more »

Alcolumbre deve rejeitar convite de Lula para evento no Planalto, dizem aliados | Coluna do CézarEdson Fachin (STF) e Hugo Motta (Câmara) vão participar de cerimônia contra feminicídio; chefe do Senado vê Lula prolongar crise

Read more »