Chuvas persistentes em Rio de Janeiro: previsão para a semana

A cidade do Rio de Janeiro terá uma semana marcada por chuvas persistentes entre segunda-feira (18), e domingo (24). As temperaturas variam entre mínimas de 19°C e máximas de 26°C ao longo do período. A previsão indica chuva em todos os dias do período entre 18 e 24 de maio no Rio de Janeiro. Os volumes mais expressivos estão previstos para quinta-feira, 21, com 16,48 mm, e para domingo, 24, com 15,24 mm. A sexta-feira, 22, apresenta o menor volume de chuva, estimado em 0,63 mm, com possibilidade de abertura de tempo ao longo do dia. A umidade do ar permanece elevada na maior parte da semana, chegando a 93% na terça e na quinta-feira.

O Rio de Janeiro terá uma semana marcada por chuvas persistentes entre segunda-feira (18), e domingo (24). As temperaturas variam entre mínimas de 19°C e máximas de 26°C ao longo do período.

A previsão indica chuva em todos os dias do período entre 18 e 24 de maio no Rio de Janeiro. Os volumes mais expressivos estão previstos para quinta-feira, 21, com 16,48 mm, e para domingo, 24, com 15,24 mm. A sexta-feira, 22, apresenta o menor volume de chuva, estimado em 0,63 mm, com possibilidade de abertura de tempo ao longo do dia.

A umidade do ar permanece elevada na maior parte da semana, chegando a 93% na terça e na quinta-feira





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