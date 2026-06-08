Chuvas marcantes em João Pessoa durante a semana

João Pessoa estará sob o impacto de uma semana de chuvas entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. As temperaturas variam entre mínimas de 24°C e máximas de 28°C ao longo do período.

João Pessoa estará sob o impacto de uma semana de chuvas entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. As temperaturas variam entre mínimas de 24°C e máximas de 28°C ao longo do período.

A probabilidade de precipitação é de 100% na maior parte dos dias, com exceção do sábado, quando chega a 99%. Os índices de raios UV permanecem elevados durante a semana, exigindo atenção ao se expor ao sol. Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 27°C de máxima.

A sensação térmica ao longo do dia oscila entre 25°C pela manhã, 30°C durante o dia, 26°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 82%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 4,38 mm. Os ventos sopram a 7,28 m/s.

O índice de raios UV é de 9,69, classificado como muito alto. Na terça-feira, a previsão indica céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 25°C pela manhã, 31°C durante o dia, 26°C à tarde e 25°C à noite.

A umidade do ar estará em 80%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,04 mm. Os ventos sopram a 7,2 m/s. O índice de raios UV é de 9,83, classificado como muito alto.

Na quarta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 25°C pela manhã, 31°C durante o dia, 26°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 80%.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 11,69 mm, o segundo maior da semana. Os ventos sopram a 6,57 m/s. O índice de raios UV é de 9,56, classificado como muito alto. Na quinta-feira, a previsão é de chuva moderada durante o dia.

As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 25°C pela manhã, 27°C durante o dia, 26°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 85%, a mais elevada da semana. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 15,78 mm, o maior do período.

Os ventos sopram a 5,92 m/s. O índice de raios UV é de 6,95, classificado como alto. Na sexta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima.

A sensação térmica oscila entre 26°C pela manhã, 30°C durante o dia, 26°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 71%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 2,33 mm. Os ventos sopram a 5,91 m/s.

O índice de raios UV é de 5,61, classificado como moderado. No sábado, a previsão indica chuva fraca pela manhã, com abertura de sol à tarde. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 25°C pela manhã, 31°C durante o dia, 26°C à tarde e 25°C à noite.

A umidade do ar estará em 75%. A probabilidade de chuva é de 99%, com volume estimado de 4,56 mm. Os ventos sopram a 5,85 m/s. O índice de raios UV é de 6,0, classificado como alto.

No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 25°C pela manhã, 31°C durante o dia, 25°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 74%.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 1,08 mm, o menor do período. Os ventos sopram a 5,54 m/s. O índice de raios UV é de 6,0, classificado como alto. A semana em João Pessoa não terá intervalos sem chuva, com precipitações previstas para todos os sete dias do período.

O volume mais expressivo ocorre na quinta-feira, 11, com estimativa de 15,78 mm de chuva moderada. Na quarta-feira, 10, o volume também é relevante, com 11,69 mm. Os demais dias registram chuvas fracas a moderadas com volumes menores, sendo o domingo, 14, o dia com menor precipitação estimada, de 1,08 mm. A umidade do ar se mantém elevada ao longo de toda a semana, com pico de 85% na quinta-feira.

Os índices de raios UV são muito altos no início da semana, de segunda a quarta-feira, e altos ou moderados nos dias seguintes, o que requer atenção ao uso de proteção solar, mesmo em dias chuvosos. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas





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