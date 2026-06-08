Chuvas em Natal: probabilidade elevada de precipitação em toda a semana

A semana em Natal será marcada por chuvas praticamente diárias, com probabilidade elevada de precipitação em todos os dias, exceto no sábado e domingo. As temperaturas variarão entre mínimas de 23°C e máximas de 30°C ao longo do período. O índice ultravioleta permanecerá alto, exigindo atenção à exposição solar nos momentos de abertura do tempo. As chuvas ocorrerão principalmente na quinta-feira, com volume estimado de 16,36 mm, e na quarta-feira, com 11,61 mm. No fim de semana, os volumes de chuva diminuirão, com 8,16 mm no sábado e 2,73 mm no domingo. A tendência é de melhora no período da tarde do domingo.

A semana em Natal será marcada por chuvas praticamente diárias, com probabilidade elevada de precipitação em todos os dias, exceto no sábado e domingo. As temperaturas variarão entre mínimas de 23°C e máximas de 30°C ao longo do período.

O índice ultravioleta permanecerá alto, exigindo atenção à exposição solar nos momentos de abertura do tempo. As chuvas ocorrerão principalmente na quinta-feira, com volume estimado de 16,36 mm, e na quarta-feira, com 11,61 mm. No fim de semana, os volumes de chuva diminuirão, com 8,16 mm no sábado e 2,73 mm no domingo. A tendência é de melhora no período da tarde do domingo





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