Chuvas e temperaturas elevadas em Belém durante a primeira semana de junho

A previsão meteorológica para Belém durante a primeira semana de junho indica que a cidade será tomada por chuvas durante todo o período, com temperaturas variando entre 23°C e 32°C. Além disso, os índices de radiação ultravioleta atingirão níveis altos em alguns dias, exigindo atenção ao se expor ao sol.

A primeira semana de junho em Belém será marcada por chuvas todos os dias, entre segunda-feira, 1°, e domingo, 7. As temperaturas variam entre mínimas de 23°C e máximas de 32°C no período.

A umidade do ar oscila entre 55% e 78%, e os índices de radiação ultravioleta atingem níveis altos em alguns dias, o que requer atenção ao se expor ao sol. Sexta-feira, 5 de junho:Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 29°C de máxima e 24°C de mínima. A sensação térmica chega a 34°C durante o dia, recua para 26°C à tarde e fica em 25°C pela manhã e 24°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 16,97 mm. A umidade do ar estará em 78%. Os ventos sopram a 2,39 m/s. O índice de radiação ultravioleta será alto, com valor de 9,57





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