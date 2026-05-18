Chuvas e Sol em Belém: Aprenda a Se Preparar

Aqui você vai encontrar as principais informações sobre as condições meteorológicas, horários, temperaturas e a importância de tomar os devidos cuidados com o uso do protetor solar durante a semana em Belém, com chuvas e giveaways incríveis pelo Brasil.
A semana em Belém será marcada por chuvas, com possibilidade de significativa chuva, principalmente entre segunda-feira (18) e domingo (24). As temperaturas variarão entre mínimas de 23°C e máximas de 32°C durante a semana.
A probabilidade de precipitação é de 100% na maior parte dos dias, com exceção de sábado, quando chega a 98%. Nos próximos dias, é fundamental utilizar protetor solar devido aos índices ultravioleta muito elevado, exigindo atenção especial ao expor-se ao sol. As temperaturas máximas se manterão entre 31°C e 32°C de segunda a sexta-feira, com queda para 28°C no fim de semana.
Pequena elevação da umidade do ar será notada no sábado, enquanto a probabilidade de chuva fraca será maior nos demais dias da semana
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