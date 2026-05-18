Chuva moderada em Florianópolis: período de chuva e temperaturas

A semana em Florianópolis será marcada por dois períodos de chuva moderada, separados por um intervalo de céu parcialmente nublado e sol entre terça e quarta-feira. As temperaturas mínimas ficarão em torno de 11°C e as máximas alcançaram 19°C ao longo do período. A segunda-feira terá chuva moderada com 100% de probabilidade de precipitação e volume estimado de 6,29 mm. A terça-feira terá céu parcialmente nublado com abertura de sol à tarde. A quarta-feira terá céu claro com poucas nuvens à tarde. A quinta-feira repete o padrão do dia anterior. A sexta-feira marca o retorno das chuvas com probabilidade de 100% de precipitação e volume estimado de 5,22 mm. O fim de semana deve ser chuvoso, com umidade elevada e temperaturas pouco variáveis entre mínima e máxima.

A semana em Florianópolis , entre segunda-feira (18) e domingo (24), será marcada por dois períodos de chuva moderada , separados por um intervalo de céu parcialmente nublado e sol entre terça e quarta-feira .

As temperaturas mínimas ficarão em torno de 11°C e as máximas alcançaram 19°C ao longo do período. A segunda-feira terá chuva moderada com 100% de probabilidade de precipitação e volume estimado de 6,29 mm. As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 19°C de máxima. A terça-feira terá céu parcialmente nublado com abertura de sol à tarde.

A quarta-feira terá céu claro com poucas nuvens à tarde. A quinta-feira repete o padrão do dia anterior. A sexta-feira marca o retorno das chuvas com probabilidade de 100% de precipitação e volume estimado de 5,22 mm. O fim de semana deve ser chuvoso, com umidade elevada e temperaturas pouco variáveis entre mínima e máxima





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