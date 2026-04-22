Chuva de meteoros Líridas atinge pico nesta madrugada e será visível em todo o Brasil

Prepare-se para observar a chuva de meteoros Líridas, um espetáculo astronômico milenar que ilumina o céu brasileiro com rastros luminosos. Confira os horários por região e dicas para uma observação ideal.

Na madrugada desta terça para quarta-feira, os brasileiros terão a oportunidade única de contemplar um dos eventos astronômicos mais fascinantes do calendário: a chuva de meteoros Líridas . Este fenômeno, que tem sido registrado pela humanidade ao longo de pelo menos 2.500 anos, ocorre quando a Terra atravessa a trilha de detritos deixada pelo cometa C/1861 G1 Thatcher.

Ao entrarem na atmosfera terrestre a uma velocidade impressionante de 46 quilômetros por segundo, esses fragmentos entram em combustão imediata, gerando rastros luminosos intensos e rápidos que cruzam o firmamento, proporcionando um espetáculo inesquecível para quem estiver atento ao céu noturno. Para garantir a melhor experiência de observação, a organização logística do evento astronômico foi dividida por regiões brasileiras. No Norte e Nordeste, o pico de visibilidade deve ser alcançado após as 23h30. Já para os moradores das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o período ideal se inicia a partir de 1h30 da madrugada, enquanto no Sul, o ápice da atividade deve ocorrer por volta das 3h. Embora a previsão média seja de 18 meteoros por hora, especialistas do software Stellarium indicam que, em condições ideais, esse número pode ser significativamente maior. O ponto radiante, ou seja, a região do céu de onde parecem surgir as estrelas cadentes, está localizado próximo à estrela Vega, situada entre as constelações de Lira e Hércules. Este ano, a baixa luminosidade lunar favorece ainda mais a nitidez do evento, permitindo uma visualização mais clara e detalhada. Para quem deseja aproveitar ao máximo esta noite, algumas orientações são fundamentais. O uso de telescópios ou binóculos é totalmente dispensável, pois a observação deve ser feita preferencialmente a olho nu para abranger um campo de visão mais amplo. A recomendação principal dos astrônomos é buscar locais afastados de grandes centros urbanos e da poluição luminosa excessiva, permitindo que a pupila se dilate adequadamente; para isso, é aconselhável permanecer no escuro por pelo menos 20 minutos antes de iniciar a observação. Além do contato direto com o céu, o Urânia Planetário realizará uma cobertura especial através de seu canal no YouTube, sob a tutela do astrônomo Marcos Calil, que guiará os entusiastas com comentários informativos e análises técnicas durante toda a transmissão ao vivo, que ficará gravada para consultas futuras de entusiastas da astronomia em todo o território nacional





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