Chovinha para a maioria dos dias, com exceção da sexta-feira (22) em Belo Horizonte

A previsão meteorológica para a semana em Belo Horizonte indica que a maioria dos dias estará marcada pela presença de chuvas, enquanto a sexta-feira (22) terá poucas condições de chuva. As temperaturas mínimas variam de 16°C a 28°C, e a umidade do ar sobe de 55% a 72%

A semana em Belo Horizonte será marcada pela presença de chuvas na maioria dos dias, com temperaturas mínimas em torno de 16°C e máximas próximas de 28°C. A exceção fica por conta da sexta-feira (22), quando não há previsão de precipitação.

A umidade do ar varia entre 55% e 72% ao longo do período, e os ventos permanecem fracos na maior parte da semana. As maiores ocorrências de precipitação estão previstas para terça, quarta e quinta-feira, com probabilidade de 100% nos três dias e volume acumulado que pode ultrapassar 17 mm entre os dias 19 e 21 de maio





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