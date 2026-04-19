Chorume: A face oculta do lixo e seus perigos para o meio ambiente e a saúde

Entenda a formação do chorume, seus riscos à saúde e ao meio ambiente, e as tecnologias de tratamento que visam mitigar seus impactos na gestão de resíduos sólidos no Brasil.

O chorume, um líquido escuro e malcheiroso gerado pela decomposição de resíduos em aterros e lixões, representa um sério risco ambiental e à saúde pública quando não tratado adequadamente. Essa substância, tecnicamente conhecida como 'lixiviado de aterro de resíduos sólidos ', é formada pela percolação de água através do lixo, arrastando consigo compostos orgânicos, nitrogênio amoniacal, cloretos e, em menor grau, metais pesados.

Em aterros sanitários controlados, sistemas de impermeabilização e drenagem captam e direcionam o chorume para lagoas de tratamento, onde processos físico-químicos e biológicos visam neutralizar seus poluentes. No entanto, em lixões a céu aberto, o chorume infiltra-se livremente no solo, contaminando lençóis freáticos e cursos d'água.

A quantidade e a composição do chorume são dinâmicas, influenciadas por fatores como o tipo de resíduo, o clima, a cobertura do aterro e sua estrutura. Embora metais pesados como cádmio e chumbo possam estar presentes, sua concentração geralmente é baixa em aterros urbanos, devido a processos bioquímicos que tendem a imobilizá-los. Os principais vilões são os compostos orgânicos e o nitrogênio, que, ao atingirem corpos d'água, consomem oxigênio, prejudicam a vida aquática e causam eutrofização.

A contaminação por chorume pode tornar a água imprópria para consumo humano e recreação, além de apresentar riscos diretos à saúde. A ingestão ou o contato dérmico com essa substância podem causar diarreias, gastroenterites e, a longo prazo, afetar os sistemas endócrino e nervoso. O problema é agravado pelo fato de que áreas de descarte continuam a gerar chorume por décadas, mesmo após o fechamento. Estudos apontam que a contaminação por metais e microrganismos patogênicos persiste, representando riscos contínuos, especialmente para populações de baixa renda que residem próximas a esses locais, evidenciando a necessidade de monitoramento ambiental constante.

O tratamento do chorume é complexo e não existe uma solução única. Tecnologias como coagulação, precipitação química, lodo ativado, lagoas de estabilização e separação por membranas (nanofiltração, osmose inversa) são utilizadas. A escolha do método ideal depende da variabilidade do chorume ao longo do tempo. No Brasil, o tratamento biológico, por seu custo-benefício, é o mais difundido, mas a flexibilidade operacional das estações de tratamento é crucial para lidar com as mudanças na composição e volume do líquido. A gestão eficaz do chorume é um pilar fundamental para a sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos do país.





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