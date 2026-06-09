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Choque de Gestão: empresa familiar estaciona no crescimento por confiar apenas em indicações e falta de presença digital

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Choque de Gestão: empresa familiar estaciona no crescimento por confiar apenas em indicações e falta de presença digital
Choque De GestãoDelíneaSergio Zimerman
📆6/9/2026 1:43 PM
📰exame
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No programa Choque de Gestão, a Delínea, empresa de cortinas e persianas com 19 anos de mercado, recebe diagnóstico de Sergio Zimerman: dependência de indicações garante estabilidade, mas impede escala. A falta de visibilidade digital e a resistência à publicidade paga são apontadas como barreiras para dobrar de tamanho, com solução que preserva o posicionamento consultivo.

No novo episódio do Choque de Gestão, reality show de negócios da EXAME, o consultor Sergio Zimerman analisa a empresa Delínea , que atua no mercado de cortinas e persianas há 19 anos.

A empresa, administrada por três primos, possui uma equipe de 16 colaboradores e realiza aproximadamente 100 projetos mensais. Cerca de 80% da sua receita provém da venda de produtos sob medida, enquanto o restante vem de serviços de limpeza e manutenção. Apesar de ter uma clientela fiel que indica seus serviços, a Delínea estacionou em seu crescimento.

Zimerman identifica que a dependência do boca a boca, embora essencial para comprovar a qualidade do serviço, limita a expansão, pois gera estabilidade, mas não demanda suficiente para escalar o negócio. Ele enfatiza que empresas consolidadas, como grandes bancos e fabricantes de refrigerantes, continuam anunciando constantemente para se manterem visíveis no mercado.

O mentor aponta que a Delínea sofre de invisibilidade digital: quando clientes em potencial buscam por cortinas ou persianas online, a empresa não aparece nos resultados de busca, permitindo que concorrentes ganhem destaque. A resistência à publicidade paga vinha do receio de competir com grandes marketplaces em preço e perder o posicionamento consultivo.

A solução proposta não é abandonar essa essência, mas adaptar o modelo ao ambiente digital, reprecificando os produtos para incluir custos de tráfego sem alterar a qualidade final ou o preço ao consumidor. Zimerman defende que o melhor momento para inovar é quando a empresa está estável ou em ascensão, pois eventuais falhas podem ser contornadas sem comprometer a operação. Ele alerta que esperar o negócio declinar para agir é um erro comum.

A sócia Tani, responsável pela área comercial e de experiência, relatou que a mentoria trouxe alívio, permitindo equilibrar a cobrança interna com a valorização do já construído, e transmitiu confiança para seguir planejando o futuro. O episódio reforça a ideia de que estabilidade e escala são conceitos distintos: a primeira é mantida por indicações, a segunda exige investimento ativo em divulgação e captação de nova demanda

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Choque De Gestão Delínea Sergio Zimerman Crescimento Empresarial Presença Digital

 

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