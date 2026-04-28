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China Veta Aquisição da Startup de IA Manus pela Meta

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China Veta Aquisição da Startup de IA Manus pela Meta
ChinaMetaInteligência Artificial
📆4/28/2026 11:55 AM
📰CNNBrasil
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A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China proibiu a aquisição da startup de inteligência artificial Manus pela Meta, levantando questões sobre o escrutínio regulatório chinês sobre investimentos estrangeiros em tecnologia.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (CNDR), órgão central de planejamento estratégico do país, comunicou formalmente a proibição da aquisição da startup de inteligência artificial Manus por uma empresa estrangeira, determinando a retirada de todas as partes envolvidas do acordo.

Embora a CNDR não tenha nomeado explicitamente a Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, a decisão foi tomada pelo Escritório do Mecanismo de Trabalho para Revisão de Segurança de Investimentos Estrangeiros, em estrita conformidade com a legislação e regulamentação chinesas vigentes. Esta ação segue um período de investigação iniciado pelas autoridades chinesas no início do ano, sem que a CNDR tenha divulgado publicamente os motivos que levaram à proibição.

A aquisição da Manus pela Meta, anunciada em dezembro, representava um evento incomum, caracterizado pela compra de uma empresa de IA com laços significativos com a China por um gigante tecnológico americano. A expectativa era que a integração da Manus, cujos agentes de IA de propósito geral possuem a capacidade de executar tarefas complexas e multifacetadas de forma autônoma, impulsionasse a expansão da oferta de inteligência artificial nas plataformas da Meta.

A Meta havia assegurado que não haveria manutenção de qualquer participação acionária chinesa na Manus após a aquisição, e que a startup descontinuaria suas operações e serviços no território chinês. No entanto, em janeiro, a China manifestou a intenção de investigar a compatibilidade do negócio com suas leis e regulamentos, através do Ministério do Comércio, que enfatizou a necessidade de conformidade com a legislação nacional para empresas que realizam investimentos no exterior, exportam tecnologia, transferem dados ou realizam aquisições transfronteiriças.

A Meta havia informado que a maior parte da equipe da Manus estava sediada em Singapura, buscando minimizar potenciais preocupações regulatórias. A resposta da Meta ao veto chinês, divulgada na segunda-feira (27), reafirmou a total conformidade da transação com a legislação aplicável. A empresa, com sede na Califórnia, expressou a expectativa de uma resolução favorável à investigação em andamento.

A proibição da aquisição da Manus pela Meta levanta questões importantes sobre o crescente escrutínio regulatório chinês sobre investimentos estrangeiros em setores estratégicos, especialmente aqueles relacionados à inteligência artificial. A decisão sinaliza uma postura mais assertiva da China na proteção de seus interesses tecnológicos e na garantia de que o desenvolvimento de IA esteja alinhado com suas prioridades nacionais.

A complexidade da situação reside na intersecção entre a busca por inovação tecnológica e as preocupações com a segurança nacional e a soberania digital. A proibição pode ter implicações significativas para a estratégia de IA da Meta, forçando a empresa a buscar alternativas para expandir suas capacidades nessa área.

Além disso, o caso pode servir de precedente para futuras transações envolvendo empresas de tecnologia estrangeiras e chinesas, aumentando a incerteza e a necessidade de uma análise regulatória mais rigorosa. A decisão da CNDR demonstra a determinação da China em controlar o fluxo de tecnologia e dados, e em garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de forma a beneficiar seus próprios cidadãos e empresas.

A situação também destaca a crescente competição global no campo da IA, onde a China busca se estabelecer como líder mundial. A investigação e subsequente proibição da aquisição da Manus refletem uma mudança no cenário regulatório chinês, com um foco maior na segurança nacional e na proteção de dados, o que pode impactar significativamente os investimentos estrangeiros no país

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