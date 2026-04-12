Head Topics

China Supera EUA em Investimentos em Pesquisa, Consolidando Liderança Científica Global

Ciência E Tecnologia News

China Supera EUA em Investimentos em Pesquisa, Consolidando Liderança Científica Global
ChinaPesquisa E Desenvolvimento (P&D)Estados Unidos
📆4/12/2026 7:23 AM
📰JornalOGlobo
129 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 72% · Publisher: 94%

Em 2024, a China ultrapassou os Estados Unidos em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, alcançando US$ 1,03 trilhão. Essa mudança reflete uma estratégia nacional de longo prazo e consolida a liderança chinesa em áreas como IA e biologia sintética.

Em 2024, a China solidificou sua posição como líder global em pesquisa e desenvolvimento (P&D), ultrapassando os Estados Unidos em investimentos. Essa mudança representa um marco significativo no cenário científico mundial, com a China investindo o equivalente a US$ 1,03 trilhão, enquanto os EUA registraram US$ 1,01 trilhão, ambos ajustados por paridade de poder de compra (PPP).

<\/p>

Esse avanço chinês não é apenas uma questão de números, mas reflete uma estratégia nacional de longo prazo, com foco em áreas estratégicas como inteligência artificial (IA), biologia sintética, novos materiais e energia.<\/p>

A ascensão da China na ciência é evidente em diversos indicadores, incluindo o domínio em publicações científicas, com aproximadamente 75% dos estudos nas principais revistas sendo de autoria chinesa. Além disso, o país se destaca como o maior depositante mundial de patentes, impulsionando a inovação e o desenvolvimento tecnológico.<\/p>

A liderança chinesa na pesquisa científica é um reflexo de anos de investimento consistente e um projeto nacional de desenvolvimento e soberania, como destacam especialistas. A China tem demonstrado um crescimento notável nos gastos em P&D, com um aumento anual de cerca de 10% na última década. Em 2024, o aumento foi de 9,7%, quase o triplo dos 3,4% registrados nos EUA.<\/p>

Essa tendência de crescimento expressivo, combinada com políticas americanas que podem levar a cortes orçamentários na ciência, sugere que a China pode consolidar ainda mais sua liderança nos próximos anos. Projeções indicam que, mesmo sem considerar o investimento do setor privado, os gastos do governo chinês em P&D podem ultrapassar os dos EUA já em 2027.<\/p>

Essa mudança no cenário global de financiamento à pesquisa destaca a importância estratégica que a China atribui à ciência e tecnologia. A China tem se mostrado receptiva à colaboração internacional, mas também utiliza a ciência como um instrumento de geopolítica, buscando parcerias e fortalecendo sua influência global.<\/p>

Os resultados do investimento chinês em pesquisa e desenvolvimento são evidentes em diversas áreas. A China não apenas lidera em termos de investimento total, mas também em produção científica, inovação e desenvolvimento tecnológico. O foco em áreas estratégicas, como IA e biologia sintética, posiciona a China na vanguarda da revolução tecnológica.<\/p>

A China está ativamente promovendo a colaboração internacional, buscando parcerias e fortalecendo sua influência global através da ciência. Esse investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento é um componente crucial da estratégia chinesa para o futuro, visando o desenvolvimento econômico, a segurança nacional e a projeção de poder global.<\/p>

A ascensão da China na ciência representa uma mudança fundamental no equilíbrio de poder global, com implicações significativas para a geopolítica, a economia e o desenvolvimento tecnológico.<\/p>

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

China Pesquisa E Desenvolvimento (P&D) Estados Unidos Inovação Ciência

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inteligência dos EUA indica que a China prepara envio de armas ao IrãInteligência dos EUA indica que a China prepara envio de armas ao IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

EUA indicam que China prepara envio de armas para o Irã, diz TVEUA indicam que China prepara envio de armas para o Irã, diz TVEUA indicam que China prepara envio de armas para o Irã, diz TV
Read more »

Inteligência dos EUA indica que China está se preparando para enviar armas ao IrãInteligência dos EUA indica que China está se preparando para enviar armas ao IrãMedida é vista como provocativa por Washington, considerando que Pequim tem ajudado a intermediar a frágil trégua acordada nesta semana
Read more »

Inteligência dos EUA apura informação de que China prepara envio de armas ao Irã, diz TVInteligência dos EUA apura informação de que China prepara envio de armas ao Irã, diz TVInformação, que levaria em conta avaliações de agência americana, surge em meio a frágil acordo de cessar-fogo
Read more »

Inteligência dos EUA tem indícios de que China prepara envio de armas ao Irã, diz TVInteligência dos EUA tem indícios de que China prepara envio de armas ao Irã, diz TVPorta-voz da embaixada chinesa em Washington nega informação e afirma que o país nunca forneceu armas a nenhuma das partes do conflito
Read more »

Trump diz que EUA vencerão independente do acordo com o Irã e alerta a ChinaTrump diz que EUA vencerão independente do acordo com o Irã e alerta a ChinaO presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os EUA sairão vencedores, independentemente do resultado das negociações com o Irã. Trump também comentou sobre a limpeza do Estreito de Ormuz e alertou a China contra o envio de armas ao Irã.
Read more »



Render Time: 2026-04-14 01:59:59