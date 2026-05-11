China se torna uma potência, ameaça exportadores brasileiros em longo prazo

A China, com seu 15º Plano Quinquenal, projeta um crescimento econômico mais moderado e maior foco no fortalecimento do mercado interno. Isso pode enfraquecer a indústria no Brasil, que responde por 25% do que a China importa do agronegócio global. Diante dessa realidade, o Brasil precisa se posicionar e estar atento a possíveis acordos entre Estados Unidos e China.
A China está passando por transformações que afetam diretamente o Brasil. Essa potência asiática busca reduzir sua dependência externa , especialmente de importações como soja e proteínas brasileiras.
Pequim acelerou uma estratégia de autossuficiência alimentar, tratando historicamente o país de fome como uma ‘vulnerabilidade’. Por isso, o 15º Plano Quinquenal projeta um crescimento mais moderado e maior foco no fortalecimento do mercado interno. Nesse contexto, segurança alimentar e segurança nacional caminham juntas
China Brasil Dependência Externa Importação De Soja Autossuficiência Alimentar Planos Quinquenais Segurança Alimentar Segurança Nacional Economia Indústria Relação Comercial Política Externa
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Filha de Kaká faz festa de 15 anos luxuosa com show de Luan SantanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »
Brasileirão: horários e onde assistir aos jogos da 15ª rodadaDestaque da rodada fica pelo clássico entre Corinthians e São Paulo
Read more »
Atlético-MG x Botafogo - 15° Rodada do Campeonato Brasileiro - 10h30 (Brasília) - Onde AssistirConteúdo completo da 15° rodada do Campeonato Brasileiro com Atlético-MG x Botafogo. Acompanhe ao vivo nos canais da Globo e Premiere, ou clique aqui para assistir. Acompanhe também a participação do Galo na Copa Sul-Americana.
Read more »
Dívidas pressionam famílias e renda para consumo é a menor em 15 anosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »