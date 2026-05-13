China's Xi Jinping and Donald Trump: A New Era of Rivalry

When Chinese leader Xi Jinping meets his American counterpart in Beijing this week, it will be a reminder of Trump's controversial visit in 2017, where he was wined and dined at the Forbidden City, an honor that no previous US president had received. The reception this week is expected to be equally grand, including a stop at Zhongnanhai, the exclusive restricted complex where the top leadership of China resides and works. The agenda will be equally challenging, with Iran being a new source of tension, alongside trade, technology, and Taiwan. However, much has changed since Trump returned to a stronger and more assertive China. Now, in his unprecedented third term, ambitious Xi is advancing plans for 'new productive forces' with substantial investments in renewable energy, robotics, and artificial intelligence. To see a glimpse of the future that China has been pursuing for a decade, one must look beyond the imposing center of the capital, where most of the time will be spent. In the remote and accident-prone north, solar and wind energy now dominate vast landscapes. In the industrial south, automation is reshaping factories and supply chains, and megacities like Chongqing have become a recurring theme in influencer feeds on social media. Billions in state financing have transformed Chongqing, a once-gritty industrial center in the southwest, into a powerful symbol of a changing China adopting new technologies, new businesses, and a new adjective - 'decolado' - as it seeks to present a friendlier face to the world. In 2017, China was trying to prove it was on par with the US, says Ali Wyne, a senior research consultant and China-US relations expert at the International Crisis Group. 'I think the Chinese delegation, understandably, put in a huge effort to convey the impression that President Xi was on the same geopolitical level as President Trump. What I find impressive is that, this time, that affirmation is not needed from the Chinese.'

Quando o líder da China , Xi Jinping , receber seu colega americano em Pequim nesta semana, Donald Trump se lembrará de sua última visita em 2017, quando foi cortejado com um jantar na Cidade Proibida, uma honra que nenhum presidente dos EUA antes dele havia recebido.

A recepção desta semana promete ser igualmente grandiosa, incluindo uma parada em Zhongnanhai, o exclusivo complexo de acesso restrito onde a principal liderança da China vive e trabalha. A agenda também será igualmente espinhosa, com o Irã sendo uma nova fonte de tensão, ao lado do comércio, da tecnologia e de Taiwan. Mas muita coisa mudou à medida que Trump retorna a uma China mais forte e muito mais assertiva.

Agora, em um terceiro mandato sem precedentes, um ambicioso Xi vem avançando com planos para ‘novas forças produtivas’ com pesados investimentos em energia renovável, robótica e inteligência artificial. Se o presidente americano e seu governo quiserem ver uma amostra do futuro que Pequim vem buscando na última década, eles precisam olhar além do centro imponente da capital, onde passarão a maior parte do tempo. No remoto e acidentado norte, a energia solar e eólica agora domina vastas paisagens.

No sul industrial, a automação está remodelando fábricas e cadeias de suprimentos, e megacidades como Chongqing se tornaram tema recorrente nos feeds de influenciadores nas redes sociais. Bilhões em financiamento estatal transformaram Chongqing, um centro industrial arenoso no sudoeste, em um símbolo poderoso de uma China em mudança que está adotando novas tecnologias, novos negócios e um novo adjetivo — descolado — enquanto tenta mostrar ao mundo uma face mais amigável.

Em 2017, a China estava tentando provar que estava em pé de igualdade com os EUA, diz Ali Wyne, consultor sênior de pesquisa e defesa das relações EUA-China no International Crisis Group.

‘Acho que a delegação chinesa, compreensivelmente, gastou um enorme esforço diplomático tentando transmitir a impressão de que o presidente Xi estava no mesmo nível geopolítico que o presidente Trump. O que eu acho impressionante é que, desta vez, essa afirmação não é necessária por parte dos chineses.





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